Per Carlo Conti la sua sarà “un’assenza grandissima”, d’altra parte Loretta Goggi è stata uno dei pilastri storici di Tale e Quale Show. Ma per l’ex giurata sembra sia finito un ciclo, dal momento che ha deciso di non prendere parte a questa nuova edizione del programma in onda su Raiuni. La domanda che tutti si pongono è perché Loretta Goggi sia arrivata a tale conclusione e, alcun fan, hanno anche sollevato delle preoccupazioni dopo la sua scelta. Fortunatamente non c’è nessun motivo di forza maggiore o problema di salute dietro la scelta di Loretta Goggi.

Semplicemente la showgirl ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia quest’anno, come riferito da Carlo Conti alla vigilia della messa in onda del programma. Una scelta che la stessa Loretta Goggi aveva anticipato, esprimendo il desiderio di passare più tempo con il suo amato nipotino. “Ci seguirà da casa”, ha assicurato Carlo Conti. “Loretta Goggi ha fatto una scelta importante, seguire il suo nipotino che le sta riempiendo la vita più di ogni altro spettacolo. Le mando un grande abbraccio”.

Per anni Loretta Goggi ha animato Tale e quale show dal bancone della giuria, quest’anno però non ci sarà e lascerà il posto ad Alessia Marcuzzi. Da un certo punto di vista la decisione di Loretta lascia l’amaro in bocca ed un velo di malinconia, ma evidentemente la Goggi ha maturato con convinzione questo desiderio. E allora meglio lasciar spazio alla brillante Alessia Marcuzzi, su cui Loretta non ha dubbi.

“A Loretta Goggi ho detto che la amo follemente e che è stata carinissima, la chiamerò per qualche consiglio. Lei è sempre avanti anche quando si tratta di look. Insomma, è incredibile”, ha raccontato la Marcuzzi parlando del suo nuovo ruolo in tv al posto dell’amica e collega Loretta Goggi.

