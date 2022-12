Benedetta Rossi, grave lutto: è morta la nonna Blandina/ “Riesco solo a stare in silenzio nel dolore”

Lutto per Benedetta Rossi: è morta sua nonna Blandina

Grave lutto per la celebre food blogger Benedetta Rossi che con un toccante post su Instagram ha annunciato la morte della nonna Blandina. Il volto di ‘Fatto in casa con Benedetta’ ha pubblicato una foto che la vede al fianco della sua nonna che aveva da poco compiuto 99 anni e che proprio grazie ai vari post e video pubblicati dalla Rossi era diventata a sua volta un volto noto ai fan della food blogger.

“Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. – ha annunciato Benedetta Rossi su Instagram a corredo dello scatto – Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita.”

Benedetta Rossi e l’addio a nonna Blandina: aveva compiuto da poco 99 anni

Solo qualche tempo prima Benedetta Rossi raccontava i festeggiamenti per il 99esimo compleanno di nonna Blandina che proprio in quel periodo era stata poco bene. “Oggi abbiamo festeggiato i 99 anni di nonna Blandina. – scriveva la celebre food blogger, continuando – Per lei è stato un periodo faticoso, quindi questo traguardo ha ancora più valore ed è stato bello, anche quest’anno, farla sentire circondata dall’affetto di tutta la famiglia.”

La notizia della morte di nonna Blandina ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della Rossi, che avevano imparato a conoscerla attraverso le immagini che la stessa food blogger spesso postava su Instagram o che ancora mostrava nella sua nota trasmissione di cucina.

