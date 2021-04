Benedetta Rossi, morto il suocero Lanfranco/ “Se ne è andato per una brutta malattia”

La food blogger Benedetta Rossi ha comunicato sul suo profilo Instagram la morte del suocero, Lanfranco, scomparso qualche giorno fa. Il lutto, che ha colpito la cuoca e il marito Marco, spiega la loro recente ridotta presenza sui social. Marco Gentili e Benedetta Rossi hanno comunicato la triste notizia attraverso un breve post pubblicato sul profilo Instagram della cuoca, in cui compare una foto del marito con il loro cane Cloud: “È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”, ha scritto Benedetta. E ha aggiunto: “Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione”.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 PAGELLE, ELIMINATI, NOMINATI/ Fra Andrea e Drusilla web diviso

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili: lutto in famiglia

Lo scorso dicembre, sempre su Instagram, Benedetta Rossi aveva annunciato in un post di volersi fermare per qualche tempo per poter stare sola con suo marito Marco Gentili e ritrovare un po’ di privacy. “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”…”, ha scritto la food blogger, sottolineando le difficoltà che a volte si incontrano quando si lavora con il proprio partner. Ad agosto 2020 Benedetta e il marito Marco Gentili avevano detto addio a Nuvola, il cane che da ben 17 anni viveva con loro. A settembre hanno accolto in famiglia Cloud.

LEGGI ANCHE:

PIRATI DEI CARAIBI 6 CI SARÀ? E JACK SPARROW?/ Petizione fan per ritorno Johnny DeppABOLITA LA CENSURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA/ Franceschini: "Artisti tornano liberi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA