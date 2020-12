Marco Gentili, marito di Benedetta Rossi/ Chi è? Socio in affari della blogger e…

Nelle ultime ore la nota food blogger e volto televisivo Benedetta Rossi è finita al centro del gossip a causa di un lungo post pubblicato su Instagram. In questo annuncia la volontà di allontanarsi per un po’ dai social soprattutto per recuperare il rapporto col marito Marco Gentili. D’altronde, i due, non sono soltanto marito e moglie: Marco è anche socio in affari di Benedetta, la food blogger marchigiana di “Fatto in casa da Benedetta“. Sposati dal 2009, è co-fondatore del loro sito web e la aiuta nella gestione della pagina Instagram con le videoricette. È infatti un esperto di montaggio video e di social media marketing, oltre ad essere il fondatore di MAUI MEDIA SRL, l’azienda che gestisce la pubblicità e il marketing legato al prodotto “Fatto in casa da Benedetta”.

Marco Gentili e Benedetta Rossi, un amore nato grazie ad una cena

Marco Gentili e Benedetta Rossi si sono sposati nel 2009 e vivono oggi insieme in un bellissimo agriturismo in campagna, location della trasmissione “Fatto in casa con Benedetta”, nella quale la blogger si cimenta in varie ricette. I due però si conoscono da oltre vent’anni, essendosi incontrati per la prima volta all’Università. Ed è proprio con una sua ricetta che Benedetta è riuscita a conquistarlo. “Ci siamo conosciuti perché nell’agriturismo della sua famiglia c’era un maneggio e io volevo andare a cavallo. Sono serviti mesi di passeggiate”, ha raccontato Marco in una recente intervista ad ‘Oggi è un altro giorno’. “Lui aveva un modo di fare un po’ spavaldo, non mi stava molto simpatico, poi mi ha convinto con la dolcezza”, ha aggiunto lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA