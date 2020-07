Benedetta Rossi: “nauseata da me stessa”/ “Ho avuto un blocco mentale, scusate”

Benedetta Rossi, dopo essere stata lontata dai social per alcune ore, ha chiesto scusa ai followers. Tra le food influencer più seguite e amate del web, dopo essersi dedicata alle riprese della nuova stagione di “Fatto in casa per voi”, stanca dal notevole impegno, ha deciso di allontanarsi un po’ dai social per riprendersi dalle fatiche. “Mi scuso per avervi trascurato sui social, ma sono state giornate dure. Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l’idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti ad una telecamera. Ero nauseata da me stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c’erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale“, ha fatto sapere Benedetta Rossi ai followers ai quali ha spiegato di non aver avuto forze per fare altro se non riposarsi.

BENEDETTA ROSSI: “SONO STATE DUE SETTIMANE INTENSE”

Dopo aver trascorso più di dodici ore in cucina, davanti alle telecamere, per registrare la nuova stagione di “Fatto in casa per voi”, Benedetta Rossi, prima di rimettersi davanti alle telecamere con il ritorno della televisione previsto per domenica prossima, la food influencer ha deciso di prendersi un momento di pausa dai social. “Sono state due settimane intense, sempre chiusa in cucina, concentrata, quindi oggi mi faccio almeno una passeggiata per rilassare i muscoli e magari bruciare calorie“, ha aggiunto Benedetta che, con il suo solito sorriso, ha poi promesso ai followers di rispondere alle loro domande prima di tornare a dedicarsi al programma televisivo che l’ha resa popolarissima.



