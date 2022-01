Benedetta Rossi si ferma: “Devo operarmi alla schiena”/ “Ho qualche preoccupazione”

Benedetta Rossi, amatissima food blogger, ha dato un importante annuncio sui suoi social, rivelando di diversi fermare per qualche tempo. Con un post pubblicato su Instagram, il volto di ‘Fatto in casa con Benedetta’ ha rivelato di dover subire un intervento che non puù più rimandare. “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. – ha esordito nel post pubblicato ieri e che trovate alla fine dell’articolo – È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo.” ha quindi comunicato ai suoi tantissimi follower. Infine ha aggiunto: “Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile.”

Tina Cipollari Vs Gemma "Vergogna dell'Italia"/ "Fanno bene gli uomini a usarti"

Benedetta Rossi preoccupa i fan: fiume di messaggi per lei

Benedetta Rossi, dunque, si ferma per sottoporsi ad un intervento alla schiena che la terrà lontana per i fornelli per qualche tempo. Intanto sui social sono stati in tantissimi ad augurarle una pronta guarigione e a sostenerla con grande affetto. Un calore che ha scaldato il cuore di Benedetta che ha dunque deciso di intervenire sotto il suo post per ringraziare chiunque si sia speso per le con un messaggio: “Grazie di cuore a tutti! – ha scritto la Rossi – Apprezzo davvero tantissimo ogni singolo commento e messaggio che mi avete mandato. È come un grande abbraccio pieno di affetto”, ha poi concluso.

Raoul Bova a processo: accusa d'aggressione a un automobilista/ Rocío Muñoz Morales…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI CACCIA DI NUOVO LEONARDO A UOMINI E DONNE/ "Grande falsità!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA