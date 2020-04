Benedetta Rossi Vs utenti Twitter/ “Colti? Alla faccia del ca*zo, bulli frustrati”

Pubblicità

L’arrivo di Benedetta Rossi su Twitter ha mandato in tilt il social e anche le tendenza di oggi visto che la food blogger è finita subito in vetta agli argomenti più discussi. A far parlare gli utenti non è stata l’apertura del suo profilo bensì il suo primo attacco ad un utente reo di aver postato una sua foto dandole della finta senza nemmeno conoscerla o forse seguirla. Il profilo dell’utente è privato ma la sua frase è subito stata riportata da altri utenti che hanno lodato la risposta di Benedetta Rossi. In particolare,l’utente ha scritto: “Non potete immaginare quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa“. L’attacco di Benedetta Rossi è arrivato dritto al cuore della questione e ha tirato in mezzo non solo questo particolare utente ma anche tutti coloro che hanno messo mi piace seguendo il suo pensiero.

BENEDETTA ROSSI INVEISCE CONTRO UN UTENTE SU TWITTER E…

Ciliegina sulla torta è poi l’attacco che Benedetta Rossi sferra agli utenti Twitter in generale lasciando intendere che in molti l’hanno spinta ad arrivare proprio qui per trovare un pubblico più “colto” e invece? Alla fine la Rossi ha inveito contro tutti scrivendo: “non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu”.

Ecco cosa è successo tra i due:

Pubblicità

“Benedetta Rossi”:

Per la sua risposta agli insulti di un utente di Twitter pic.twitter.com/hib57trf94 — Perché è in tendenza? (@ETendenza) April 13, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA