Benedetta, tentatrice di Daniele/ Lui lascerà Vittoria per lei a Temptation Island 2023?

Benedetta e Daniele: a quando il bacio a Temptation Island 2o23?

Benedetta è la single tentatrice di Temptation Island 2023 che sta facendo perdere la testa a Daniele, il fidanzato di Vittoria. Nell’ultima puntata del reality show dei sentimenti di successo di Canale 5, la bionda è sempre più vicina a Daniele. I due sono sempre più complici e dopo aver trascorso una cena in spiaggia a base di sushi si lasciano ad alcune confessioni che lasciano presagire il peggio. Sguardi complici e intensi tra i due pronti a condividere anche qualcosa di più. I filmati mostrati a Vittoria, la fidanzata di Daniele, la lasciano perplessa. “Sono delusa, non mi aspettavo di vederlo così. Se avesse questo atteggiamento con me non mi lamenterei di nulla. Non ho altro da dire” è la reazione composta di Vittoria alle immagini del fidanzato in dolce compagnia con la tentatrice Benedetta.

Una cosa è certa: l’interesse di Daniele verso la single Benedetta è la conferma di un rapporto d’amore non proprio solido con la fidanzata. In tanti, infatti, sono convinti che preso tra i due scatterà anche un bacio.

Daniele e Benedetta senza freni a Temptation Island 2023. Il fidanzato di Vittoria e la single tentatrice non nascondono il loro rispettivo interesse condividendo moltissimo tempo insieme all’interno del villaggio dei fidanzati. Una scena ha particolarmente colpito il pubblico: quando Daniele ha accompagnato Benedetta in camera per il cambio costume. Un momento che non è passato inosservato nemmeno alla fidanzata Vittoria che in spiaggia ha assistito alla scena. Possibile che tra i due stia per nascere un amore?

Del resto Vittoria nel villaggio delle fidanzate non sta facendo altro che lamentarsi del fidanzato “il problema è che lui con gli altri è in un modo e con me un altro. Se lui si comportasse con me come è con gli altri, ma il problema è che a casa diventa un altro”. Le sue affermazioni non piacciono a Daniele che reagisce dicendo: “questi video mi fanno bene per andare avanti e continuare il mio percorso. Sono un difetto che cammina, ma insultarmi così no dai”.

