Benedicta Boccoli choc: “Sto di nuovo lottando contro il tumore”/ “Mi sono operata. Sto facendo radioterapia”

Benedicta Boccoli, ospite a Verissimo, rivela: “Il tumore è tornato”

Lo scorso 29 aprile, Benedicta Boccoli, ospite a Verissimo, raccontava a Silvia Toffanin la diagnosi di tumore al seno ricevuta qualche anno prima. “La malattia ti cambia perché relativizzi tutto. Le mie paure non le ho più, me ne frego. Pensi: ‘Qui si muore, io devo vivere’, ho un’occasione che è la vita”, raccontava su Canale 5. Nella puntata del 9 dicembre dello stesso anno, Benedicta ha fatto il suo ritorno a Verissimo con una brutta notizia: il tumore è tornato.

Boccoli lo ha confermato proprio su Canale 5: “È tornato. Sto lottando di nuovo contro il tumore. – e ha spiegato – È un piccolo tumore al seno, preso in tempo grazie alla prevenzione. Sto infatti facendo tanta campagna promozionale su questo tema.”

Benedicta Boccoli: “Sto facendo radioterapia, ma mi sento fortunata perché…”

L’attrice, dopo aver scoperto questo nuovo tumore con micro calcificazioni, è tornata in ospedale: “A luglio mi sono operata, adesso sono in radioterapia, non sto facendo la chemio quindi ho tutti i miei capelli.” Motivo per il quale ammette di averla presa bene: “Sono stata fortunata, perché se fossi andata a fare la visita sei mesi dopo ora sarei pelata, perché avrei dovuto fare la chemioterapia e avrei sofferto molto di più di così. Io invece ogni mattina faccio la mia cura, poi vado a lavorare in teatro”, ha quindi concluso a Verissimo, mantenendo sempre il sorriso.

