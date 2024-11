Chi è Maurizio Micheli: l’amore per la recitazione

Non sono mancati alti e bassi tra Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli, ma ha prevalso sempre l’amore, che ha consentito loro di superare ostacoli e difficoltà. Anche di questo si è nutrita la loro storia d’amore, diventata sempre più forte. Quella tra i due artisti è anche una storia di scelte insolite, come quella di vivere in case diverse e di non avere figli, ma stanno insieme da oltre 25 anni, nonostante il lavoro li abbia portati in giro per l’Italia.

Maurizio Micheli ha origini livornesi, ma è cresciuto a Bari, prima di trasferirsi a Milano e a Bologna per studiare recitazione. La sua passione è diventata il suo lavoro, con il quale è riuscito a collaborare con importanti registi. Ha lavorato anche in commedie sexy, ma ha consacrato la sua carriera nei varietà. Benedicta Boccoli è entrata nella sua vita proprio grazie al lavoro: nel 1994 hanno lavorato insieme alla commedia musicale Buonanotte, Bettina, quattro anni dopo è cominciata la loro relazione.

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli uniti anche contro la malattia

Tra le difficoltà che Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli hanno dovuto affrontare c’è sicuramente la malattia dell’attrice, a cui nel 2018 fu diagnosticato un tumore. “La forza di lottare l’ho trovata in me stessa, nel lavoro e nell’amore del mio compagno Maurizio Micheli“, ha raccontato l’attrice, riconoscendo come il sostegno del compagno sia stato importante in un momento di grande difficoltà. Ma sono tanti i segreti del loro amore, a partire dalla mancata convivenza. Entrambi sono convinti che sia uno dei fattori che porta le coppie a separarsi.

Inoltre, l’attrice, che è stata già sposata, ha ormai messo da parte ogni desiderio di sposarsi. Niente matrimonio con Maurizio Micheli e niente figli, ma l’attore è comunque padre, perché ha avuto un figlio da Daniela Nobili, da cui ha divorziato. “Se ci fossimo sposati, ci saremmo già lasciati“, raccontò Benedicta Boccoli a Verissimo, spiegando che inizialmente voleva dei figli dall’attore, che invece era contrario, salvo poi scoprire che anche lei non ne voleva.