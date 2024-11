Gli ultimi anni non sono stati affatto semplici per Benedicta Boccoli, che ha dovuto affrontare due diagnosi agghiaccianti, con due tumori al seno. L’ultimo, scoperto sul finire del 2023, è stato preso tempestivamente grazie alla prevenzione e alla cure. In una intervista rilasciata in tv a Verissimo, l’attrice assicura che sta portando avanti al meglio la sua vita professionale, proprio grazie alla prevenzione che è il mezzo più potente di qualsiasi cura. “Sto facendo tanta campagna promozionale su questo tema perché veramente era piccolissimo, erano micro calcificazioni. A luglio mi sono operata. Adesso sono in radioterapia”, sottolinea.

“Mi reputo molto fortunata nel problema visto quello che poteva capitarmi. Se l’avessi scoperto sei mesi dopo adesso ero qui pelata”, ha confessato scossa Benedicta Boccoli. L’attrice, da quando ha scoperto la malattia, ha visto la sua quotidianità ribaltarsi, con le cure e i controlli in cima a qualsiasi altra priorità. “La mattina vado a fare le mie cure, il pomeriggio lavoro e mi diverto”, confessa. In una intervista rilasciata al Corriere, il volto del Paradiso delle signore, ha detto di essersi appigliata alla danza “con i suoi movimenti dolci”, nel periodo più duro. Oggi, la speranza, è che possa archiviare al più presto questi brutti ricordi e voltare definitivamente pagina.