Sono passati tanti anni dalla morte di Gianni Statera, ma Alda D’Eusanio si sente ancora profondamente legata al marito. Al punto che, come raccontato a Storie al Bivio, in una intervista rilasciata a Monica Setta, confida di non riuscire a rifarsi una vita con nessun altro uomo. “Perché se tu ami una persona il tuo cuore occupato, non è che io non voglia un’altra persona, io il compagno ce l’ho. Non sappiamo dove vanno le persone, sappiamo dove restano e lui è con me”, dice commossa.

La giornalista ricorda affranta la malattia che dovette affrontare Gianni Statera, una malattia che prese in pochissimo tempo il sopravvento, portandoselo via. Maledetto tumore, Alda D’Eusanio ancora oggi non se ne fa una ragione. Il momento peggiore, però, è stato nel 1999, subito dopo la scomparsa del compagno. La showgirl per riprendersi decise di affrontare percorso psicologico ed emotivo, dato che “ero arrivata a pesare trentaquattro chili”. “Ci bastavamo io e lui”, ricorda ancora con gli occhi lucidi Alda, sottolineando la complicità che la legava al compianto compagno.