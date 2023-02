Benee, fuori “Green Honda”/ Video, cosa si nasconde dietro al testo del nuovo singolo

Benee, disponibile il nuovo singolo “Green Honda” su tutte le piattaforme

È ora disponibile il nuovo singolo della popstar Benee. La cantante pop neozelandese ha sfondato nel 2020 con il singolo “Supalonely” e il successivo album di debutto “Hey u x”. In breve tempo, la Benee ha raggiunto i 4 miliardi di stream, accumulato dischi di platino a livello globale e partecipato come ospite a diversi talk show, tra cui i celebri The Tonight Show, Late Night e Late Show. Nelle sue canzoni, Benee riflette sulla vita di periferia di Auckland in un sottofondo di alt-pop sognante. Dopo il successo del tour e dell’Ep “Lychee” dello scorso anno, Benee ritorna ora con “Green Honda“.

Il nuovo singolo della cantante è disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 8 febbraio, e da venerdì 17 febbraio anche in radio insieme al videoclip ufficiale. Se la canzone è stata scritta a Los Angeles, il videoclip ufficiale di “Green Honda”, diretto da Eliot Charof & AA, è invece stato girato a Lancaster. Nel video, Benee e i suoi amici saltellano in un mondo di discarica elettronica di gomma da masticare con macchine, cani, moda selvaggia e un atteggiamento prevaricatore.

Benee commenta la creazione di “Green Honda”

“Green Honda” è il frutto della collaborazione con Elvira Anderfjard e Luka Kloser MXM Music. La giovane popstar, entusiasta dell’affinità creatasi con le colleghe, ha definito l’esperienza di creazione “rinfrescante”. L’intenzione di Benee era, fin dall’inizio, quella di trasmettere un messaggio chiaro: “sapere dove sei e cosa devi dire senza avere paura”. La popstar commenta così il nuovo singolo: <<La canzone è l’inno di cui non sapevi di aver bisogno per affermare che “sono totalmente oltre il mio affetto per te, non mi tocchi più” e dice tutto ciò che vorresti aver detto al tuo ex. Nel testo dico che “sei stato una fottuta perdita di tempo”, e “mi fermo con la mia Honda verde per dirti che non ti voglio!”».

Il titolo nasconde poi una storia personale: Benee racconta che la sua prima auto è stata proprio una Honda verde lasciatale da sua nonna. Si tratta proprio di Steve, sulla copertina dell’EP “STELLA&STEVE”, a bordo della quale la popstar dichiara di aver vissuto parecchie avventure. Benee si esibirà per la prima volta al Coachella festival questa primavera, dal 14 al 16 aprile e dal 23 al 25 aprile.

