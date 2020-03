Benevento contro Coronavirus a suon di tammurriata/ Video, musica e canti sui balconi

Il Coronavirus ha raggiunto inesorabilmente anche il Sud Italia ma Benevento non si lascia abbattere dal clima cupo che si è abbattuto sull’intero Paese, oggi più che mai dopo le nuove e più restrittive misure del governo attuate al fine di contenere il più possibile il diffondersi del virus. L’Italia intera si ferma, ma questo non blocca l’amicizia e il calore che accomuna la gente del Sud. Come combattere, allora, il Coronavirus se non a suon di musica? E’ quanto è accaduto a Benevento, dove l’entusiasmo di alcuni giovani non viene meno nonostante l’emergenza sanitaria in atto. E così, pur nel rispetto dell’ordinanza ministeriale che impone di restare a casa (ad eccezione dei casi di accertata necessità lavorativa o sanitaria) e mantenere le dovute distanze evitando i contatti, alcuni giovani si sono ritrovati sui balconi delle rispettive abitazioni trovando proprio nella musica un mezzo per rallegrare il clima in queste giornate di chiusura forzata ma anche per abbattere idealmente le distanze, uniti dall’amicizia e dall’amore per l’arte.

BENEVENTO COMBATTE IL CORONAVIRUS A SUON DI TAMMURRIATA

Complice una giornata dal sapore quasi primaverile, alcuni giovani sanniti si sono dati appuntamento sul proprio balcone, alcuni “armati” di tamburello, divenendo simbolo della gioia di vivere e di sperare nonché esempio di amicizia e speranza per una intera città e, adesso, per un intero Paese angosciato dai numeri sempre più drammatici legati all’emergenza Coronavirus. Insieme hanno così intonato un pezzo tipico che fa tradizionalmente da sfondo alla tammurriata, il ballo tradizionale campano. Se, dunque, il governo ha imposto di evitare assembramenti e dunque ha vietato incontri sia in luoghi chiusi che all’aperto, bandendo in tal modo feste e serate in compagnia, questi giovani residenti nella zona alta del capoluogo sannita, nel silenzio tombale che caratterizza anche la città campana, hanno deciso di spazzare via la tristezza e ritrovarsi ancora una volta uniti all’insegna della musica. Il video, diventato già virale e condiviso da migliaia di persone, è stato caricato su Facebook dalla giovane Marina Bocchino e c’è già chi lo ha preso come esempio per dare vita anche nelle proprie città ad “eventi” musicali e a distanza, per spazzare via per quanto possibile le ombre e le tristezze del Coronavirus.





