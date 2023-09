Benjamin Mascolo choc: “Bella Thorne andava con altre donne”/ “Abbiamo avuto rapporti a tre con modelle e…”

Benjamin Mascolo la verità sulla rottura con Bella Thorne

Benjamin Mascolo torna a parla della dolorosa rottura con Bella Thorne. Sono passati mesi dall’annuncio della loro separazione, la coppia aveva anche deciso di sposarsi ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Il cantante aveva già parlato della sua ex fidanzata; ora, a distanza di tempo, è tornato sulla questione.

Ospite di OnePodcast di Luca Casadei, l’artista ha svelato che i primi segnali di rottura sono subentrati con la distanza: “C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa “Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…”. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità” confessa Mascolo.

Benjamin Mascolo: “Desideravo autodistruggermi e sabotarmi”

Dopo la fine della storia con Bella Thorne, Mascolo ha passato un periodo davvero difficile dal quale è stato complesso uscire. In occasione dei suoi 30 anni, il musicista si è lasciato andare a un duro sfogo ripercorrendo i mesi difficili che ha dovuto affrontare: “Oggi sono 30 anni. E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci. Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire” esordisce.

Benjamin Mascolo ha ammesso di aver pensato a togliersi la vita: “Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti e che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni.” Poi aggiunge: “E quando ricevevo un messaggio con la domanda “dove sei finito?” da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico.. stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere. In realtà solo non ci sono rimasto, perchè un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un’altra occasione. Facendomi vedere un po’ di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore”.











