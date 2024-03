Benjamin Mascolo scrive a Federico Rossi/ “Insieme possiamo fare grandi cose, potremmo collaborare di nuovo”

Benjamin Mascolo scrive a Federico Rossi e gli chiede scusa

Benjamin Mascolo ha scritto una lettera a Federico Rossi, ex collega, per tornare a collaborare insieme. Il duo musicale, dunque, potrebbe tornare con un nuovo album. I due artisti, infatti, si sono separati a causa di una scelta proprio di Benjamin che sembra aver cambiato idea.

“Caro Federico ti scrivo una lettera perché penso che sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo. Insieme abbiamo fatto qualcosa di magnifico. Tu mi dai una leggerezza e un respiro a pieni polmoni che è unico del tuo modo di essere; è nella tua voce, è nella tua personalità, ironica e brillante a tratti, a volte anche infantile che mi fa inca**are, ma è innegabile che è il tuo dono, quello di rendere tutto più diretto, fruibile, efficace, consumabile e soprattutto Bello con la B maiuscola” scrive Muscolo.

Benjamin Mascolo e la proposta a Federico Rossi: “Insieme siamo una forza”

Benjamin Mascolo ha scritto una lunga lettera all’ex collega Federico Rossi, chiedendo di poter tornare a collaborare insieme: “Sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura. Non per cercare di sminuirci individualmente ma, al contrario, per spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile“.

E ancora: “Forse Benji e Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita. Prenditi il tempo che ti serve per rifletterci, voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA