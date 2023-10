Benjamin Mascolo, monologo a Le Iene “l’ultima notte in cui mi sono drogato”/ “Ero steso sul pavimento, poi…”

Benjamin Mascolo a Le Iene: “L’ultima notte in cui mi sono drogato”

Iera sera Benjamin Mascolo è stato ospite a Le Iene, protagonista di un monologo che ha raccontato la sua rinascita dopo un periodo complicato. Il cantante, ex membro del duo Benji e Fede, ha ammesso di aver fatto uso di droghe, che l’hanno portato a toccare il fondo, per poi risalire. Il medesimo difficile periodo di vita, poi, è coinciso anche con la separazione dalla fidanzata Bella Thorne. Ora, il cantante ha raccolto i cocci della sua vita e ha deciso di ricominciare da se stesso, optando per la strada della rinascita dopo essere finito nel tunnel delle droghe.

Inviato Tg1 a Israele sfiorato da razzo in diretta tv/ Video Matteo Alviti: “Dieci secondi e sarei morto”

«Sono passati 478 giorni da quando ho costruito passo dopo passo la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo, perché le usavo per colmare un vuoto che dopo è solo diventato evidente»: così ha esordito il suo monologo. Poi prosegue: «Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete. Ero sul fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi: quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho scelto di diventare completamente sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro».

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo invitati al party di Roberto Cenci/ Lei con Mattia Narducci, lui assente...

La rinascita di Benjamin Mascolo: “Ho deciso di essere integro“

Benjamin Mascolo ha così deciso di riprendere in mano la propria vita: «Bisogna sempre ricordarsi che finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Così mi sono riavvicinato alla mia famiglia. Ho deciso di essere integro, tornare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicine solo se hai il vento a favore. Ma la dura verità è che se chi ti tira vicino e non ama quello che sei diventato, a volte è solo perché vuole di più per te».

Britney Spears, ancora nei guai: multata, torna in tribunale/ "Fermata dalla polizia...": fan preoccupati

Infine, sottolinea l’importanza di chiedere sempre aiuto nei momenti di difficoltà: “Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita. Ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero. E per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina, anche a costo di strapparla mille volte».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)













© RIPRODUZIONE RISERVATA