Benji e Bella Thorne/ “Non pensavamo sarebbe durata, ora ci sposiamo. La proposta…”

Benji e Bella Thorne a Verissimo si raccontano in occasione della presentazione del loro film Time is up. «Non avevo mai recitato, ma con il suo aiuto e quello di amici del settore ce l’ho fatta», ha raccontato Benjamin Mascolo nello studio di Silvia Toffanin. «Ho iniziato a fare la modella a 6 settimane di vita, poi a 8 anni ho cominciato a recitare. Lavoro da tanto tempo, ma è stato bello vedere la sua prima esperienza», ha aggiunto lei a proposito dei suoi inizi. A proposito della loro relazione, l’attrice americana ha ammesso che è stato un colpo di fulmine: «Il suo inglese non era ottimale, quindi non andavamo d’accordo. Ricordo che abbiamo pensato che non avrebbe funzionato visto che viveva in Italia, ma mi ha fatto cambiare idea». La pandemia Covid è stato un momento difficile per loro: «Siamo stati tre mesi separati, ci sentivamo ogni singolo giorno e organizzavamo le giornate per condividere dei momenti insieme. Ma questa cosa ha rafforzato il nostro rapporto».

Quando si sono rivisti, è stato molto strano: «Quando viaggio sono la versione peggiore di me stessa. Quando ci siamo visti faceva caldissimo, lui ha cercato di baciarmi ed era strano essere stati a lungo separati e poi esserci ritrovati», ha rivelato Bella Thorne.

«Siamo innamorati nella vita reale, quindi ci sono stati momenti speciali sul set», ha raccontato Benji a Verissimo. La fidanzata Bella Thorne ha spiegato perché anche per lei è stato facile recitare insieme: «Non devi fingere, è anche strano, perché non avevo mai lavorato con qualcuno con cui ero coinvolta sentimentalmente». Benjamin Mascolo comunque ci ha preso gusto, al punto tale che vuole intraprendere la carriera di attore, senza però abbandonare la musica. L’ultimo giorno sul set è arrivata la proposta di matrimonio. «Ne avevamo parlato prima, non era sicuramente fuori dalla questione, ma non avevamo ancora deciso quando. Sapevo che avrei voluto sposarlo. Mi ha riempito di gioia, lui stava filmando il documentario e io ridevo e piangevo nello stesso momento. Non riuscivo a parlare», ha raccontato Bella Thorne. La madre di Benji è comprensibilmente entusiasta: «Vedere mia madre e lei andare d’accordo è bellissimo». Infine, sull’amicizia con Fede: «Anche se non lavoriamo più insieme abbiamo mantenuto un rapporto di amicizia e fratellanza, quindi ci supportiamo. Sono felice del successo che sta avendo».

