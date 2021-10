Perché Benji e Fede si sono lasciati?/ I veri motivi della rottura

Hanno appassionato milioni di adolescenti e continuano a farlo anche ora, che – artisticamente parlando – non sono più insieme. Tuttavia qualcuno continua a nutrire una certa nostalgia da quando Benji e Fede si sono lasciati e la domanda è sempre la stessa: perché lo hanno fatto? I due giovani artisti si sono separati consensualmente e hanno sempre precisato che dietro la decisione non c’era alcuna problematica o divisione tra i due.

Benji e Fede annunciarono la rottura del duo nel corso del 2020, con una sorta di comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi profili sociali: “Chiudiamo una fase della nostra vita. Abbiamo costruito una storia bellissima ed irripetibile, ma anche molto intensa e faticosa. Per ritrovare la magia di ciò che facciamo abbiamo bisogno di riscoprire noi stesso. Semplicemente Federico e Benjamin”.

Benji e Fede: perché si sono lasciati? I motivi della rottura

Dunque perché Benji e Fede si sono lasciati? Verrebbe da dire, in base alle loro dichiarazioni e agli eventi a seguire, che hanno semplicemente optato per un percorso diverso e soprattutto individuale. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, adesso i due sono famosissimi in Italia e nel mondo e hanno tutte le carte in regola per regalarsi un futuro altrettanto straordinario.

Federico Rossi, ad esempio, si è già tolto soddisfazioni importantissime, con collaborazioni importanti, come quella che ha visto coinvolta Annalisa e il loro ‘Movimento Lento’, un brano ballato e suonato tutta l’estate in radio, in spiaggia ed in particolare modo nelle piazze italiane.

