Benji e Bella Thorne/ Sciolto il duo con Fede per colpa della sua fidanzata?

Pubblicità

Benji e Bella Thorne continuano a far discutere e non solo per il loro grande amore. In queste ultime settimane infatti si è diffusa sempre con maggior insistenza che l’artista abbia scelto di sciogliere il duo formato con Federico Rossi proprio a causa della fidanzata. Una scelta che sarebbe combaciata con la decisione dell’amico di fare altrettanto, sostenuto da Paola Di Benedetto. “In verità le nostre relazioni ci hanno solo dato l’effetto collaterale di ancora più visibilità e successo“, ha detto Benji al settimanale Grazia, “il gossip non va di pari passo con la musica. Non l’abbiamo cercato, ma è innegabile che aiuti“. Una smentita su tutta la linea quindi, anche perchè a detta del fidanzato, avrebbe cercato di impedirgli di allontanarsi dall’amico. “Lei è molto concentrata sul business”, ha aggiunto, “una pausa significa non avere entrare per un po’, ma la mia è una scelta consapevole dei rischi. Le ho risposto ‘Non preoccuparti. Ci penso io’“. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Benji e Bella Thorne saranno due degli ospiti virtuali di EPCC, come sempre in onda su Sky Uno in prima serata. Diranno qualcosa di più sul loro scioglimento? Dopo tutto quella di oggi è una giornata importante per l’ex duo: non solo si incontreranno, seppur virtualmente, nel programma. In questa giornata è stato pubblicato il libro Naked che i due artisti hanno scritto a quattro mani e in cui parlano anche del motivo che li ha spinti a sciogliere il sodalizio artistico.

Pubblicità

Benji e Bella Thorne, lontani in quarantena ma…

Benji e Bella Thorne sono costretti a stare lontani, ma questo periodo di quarantena non sta mettendo a dura prova il loro amore. I due infatti hanno modo di vedersi in videochat e poi ci pensa la modella a pubblicare alcuni video un po’ piccanti realizzati un anno fa. A fine aprile, Bella infatti ha condiviso su Instagram un breve video realizzato nel periodo in cui si trovava in Italia. I due fidanzati giocano fra baci e linguacce, mentre in sottofondo canta la sempreverde Raffaella Carrà con la sua Tanti auguri. Clicca qui per guardare il video di Benji e Bella Thorne. Intanto la modella ha già avviato il countdown per un grande evento: quest’anno verrà distribuita Paradise City, la nuova serie drama e fantasy in cui vedremo la Thorne fra i protagonisti. Benjamin invece ha scelto di condividere una nuova lettera d’amore all’amico del cuore, Federico Rossi. L’artista ha ripercorso quanto accaduto in questi dieci anni di conoscenza, rivelando di essere più che orgoglioso di averlo avuto al suo fianco. “Caro Fede, il 10 dicembre di quest’anno saranno dieci anni che ci conosciamo e devo ammettere che in questa decade sei diventato molto di più di un semplice amico, ma un vero e proprio fratello”. L’affetto che ha sempre nutrito per Fede è duplice: da un lato lo ha “Amato smisuratamente“, dall’altro “Odiato immensamente”. E di sicuro invidiato, ferito. Anche se alla fine “Credo in te più di quanto possa credere in te stesso e questo in passato mi ha fatto un po’ paura”.

Foto, Lettera per Fede

Il video che fa scalpore





© RIPRODUZIONE RISERVATA