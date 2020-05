Bella Thorne, fidanzata di Benjamin Mascolo/ “Una casa da 2 milioni grazie ai social”

Pubblicità

Si chiama Bella Thorne, è l’attuarle fidanzata di Benjamin Mascolo ed è un’attrice e influencer nota in tutto il mondo. Famosa per i suoi ruoli di gioventù in alcune serie televisive di Disney Channel, l’attrice, oggi ventiduenne, è nota anche per la sua attività sui social network. Il suo profilo Instagram conta infatti più di 22 milioni di follower ed è diventato per lei una vera e propria attività professionale: “Instagram è ormai un lavoro a tempo pieno per me”, ha detto l’attrice e influencer nell’intervista concessa per il docu-film sulla sua vita, Inside the Life of Bella Thorne. “Ho iniziato a 18 anni guadagnando 200 dollari a scatto sul mio account – ha ammesso l’influencer – e dopo un anno e mezzo ho comprato casa… tutto grazie ai social”; una casa tutt’altro che modesta se si pensa che si tratta di un immobile di circa 420 metri quadri, costato circa 2 milioni di dollari, con piscina e cabina armadio.

Pubblicità

Bella Thorne: “Il segreto del mio successo? Un approccio sincero”

Grazie ai suoi scatti sui social, Bella Thorne riesce a generare un giro d’affari da capogiro. Secondo quanto rivelato nel suo documentario, ogni foto sponsorizzata pubblicata sui social network le frutterebbe circa 65.000 dollari, pari a 52.000 euro, mentre per una storia si parla circa di 10-20.000 dollari, una cifra pari a 8-10.000 euro. Il suo segreto? Un fisico mozzafiato, un carattere brioso e gioviale e una serie di scatti che immortalano ogni sfaccettatura della sua vita: dal lato professionale a quello più romantico; ma a contare è soprattutto la sua voglia di essere sempre se stessa. Ecco cosa ha detto nel corso dell’intervista: “Se ho successo è perché il mio approccio è sincero – ha precisato Bella Thorne – Mostro me stessa come realmente sono, perché così mi vogliono vedere i miei fan”.

Pubblicità

Bella Thorne: qualche curiosità sulla carriera e la sua vita privata

Anche se molti la conoscono soprattutto per le sue parti in alcune serie televisive, Bella Thorne in passato ha partecipato anche ad alcuni show americani come “Famous in Love” e a diverse pellicole come “The Babysitter”, “Midnight Sun”, “The Duff”. Nella sua vita, però, spicca un’altra grande passione, quella per la scrittura, che condivide su Instagram con piccoli pensieri rivolti ai suoi fan. Tra le tante curiosità che caratterizzano il suo personaggio – e che i tanti fan conoscono molto bene – c’è quella legata ai suoi capelli. Bella Thorne, infatti, sfoggia una chioma color biondo naturale, ma ama cambiare colore molto spesso sottolineando una predilezione per il rosso. Sui social, inoltre, non nasconde di essere molto legata a sua sorella Dani, attrice e modella, che le somiglia come una goccia d’acqua.



© RIPRODUZIONE RISERVATA