Benji e Fede/ “La rottura? Paola di Benedetto e Bella Thorne non c’entrano” Verissimo

Quando Benji e Fede hanno rilasciato la loro ultima intervista a Verissimo, in onda oggi pomeriggio nell’appuntamento in replica, erano ancora il duo più amato dalle teenager. Oggi sono ancora amatissimi, ma non formano più un gruppo musicale, per una serie di ragioni ancora in parte ignote. In ogni caso, la decisione lo scorso febbraio ha fatto tremare milioni di fan e, di fronte al loro scioglimento, sul web sono state formulate diverse ipotesi: c’è chi ha parlato fine di un’era, chi di necessità di cambiare aria e poi c’è chi ha subodorato la possibilità che tutto quanto fosse frutto di una mera questione di business, soprattutto in vista della pubblicazione di Naked, il libro nel quale, dal pessimo 5 maggio, i due cantanti spiegheranno ai loro fan i motivi che lui hanno spinti a prendere questa decisione. Ma i più maligni sono andati ben inoltre, ipotizzando che alla base della rottura ci fossero dei contrasti probabilmente collegati alle loro fidanzate, Paola di Benedetto per Federico Rossi e Bella Thorne per Benjamin Mascolo.

Federico Rossi: “Paola è rimasta scioccata”

Benji e Fede nei giorni scorsi hanno messo a freno le malelingue rilasciando una lunga intervista per smentire il coinvolgimento delle loro rispettive fidanzate in quella che oggi è considerata dal pubblico la separazione più offerta degli ultimi anni: “Se Bella e Paola c’entrano con lo scioglimento? Per niente”, ha precisato Federico Rossi in un’intervista al settimanale Grazia. “Quando io e Benji abbiamo deciso di prendere strade separate – ha precisato il fidanzato di Paola di Benedetto – la mia ragazza era nella Casa del reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti e sapremo come muoverci”, Nessun coinvolgimento, quindi, da parte delle due fidanzate, che a quanto apre non avrebbero avuto alcun motivo per alimentare lo scioglimento.

Benjamin Mascolo: “La fine di Benji e Fede? Bella mi ha detto ‘sei pazzo?'”

A dispetto dei pettegolezzi in rete, Benjamin Mascolo spiega che la presenza delle loro rispettive fidanzate non ha fatto altro che fare da cassa di risonanza alla loro popolarità. “In verità le nostre relazioni ci hanno solo dato l’effetto collaterale di ancora più visibilità e successo”, ha detto Benji nell’intervista concessa al settimanale Grazia. “Il gossip – ha precisato poi il cantante – non va di pari passo con la musica. Non l’abbiamo cercato, ma è innegabile che aiuti”. Benjamin Mascolo ha sottolineato inoltre che sarebbe stata proprio la sua fidanzata a convincerlo a cambiare idea: “mi ha detto: ‘Sei pazzo! Che cosa fai?’ – ha spiegato l’artista – Lei è molto concentrata sul business: una pausa significa non avere entrate per un po’, ma la mia – ha aggiunto – è una scelta consapevole dei rischi. Le ho risposto: ‘Non preoccuparti. Ci penso io'”.



