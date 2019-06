BENJI & FEDE/ Protagonisti anche del gossip con Bella Thorne (Radio Italia Live)

Il duo Benji e Fede sarà tra i protagonisti sul palco del Radio Italia Live Palermo di oggi, con la grande kermesse musicale organizzata dall’emittente di solo musica italiana che quest’anno dà seguito con un grande concerto nel Sud Italia all’appuntamento classico di Piazza del Duomo a Milano. Quello composto da Benji e Fede è il duo musicale probabilmente più popolare in Italia in questo momento tra i giovanissimi. La loro collaborazione è nata via internet ed è andata avanti attraverso grandi successi che grazie alle visualizzazioni su YouTube hanno moltiplicato esponenzialmente la loro popolarità. Tanto che anche l’ultimo videoclip di “Dove e quando”, la canzone con la quale Benji e Fede stanno letteralmente aggredendo questa estate 2019, ha raggiunto le 10 milioni di visualizzazioni sulla principale piattaforma mondiale di video in streaming. YouTube ha contribuito moltissimo alla diffusione del progetto e della popolarità di Benji e Fede, che in questi anni hanno dimostrato però di essere qualcosa in più di due belle facce, facendo parlare la musica.

BENJI & FEDE, PROTAGONISTI ANCHE DEL GOSSIP

I due sono spesso protagonisti anche dei giornali di Gossip, basti pensare che Benji è stato spesso chiacchierato negli ultimi mesi per la sua storia d’amore con la modella americana Bella Thorne. La quale recentemente è stata protagonista anche di un caso di stalking, con un hacker che è riuscito a violare il suo cloud minacciando di divulgare foto senza veli che la stessa Bella ha poi pubblicamente esposto proprio per annullare il ricatto. Una scelta della quale Benji si è detto particolarmente orgoglioso per il carattere e il coraggio messo in mostra dalla sua ragazza, tanto che l’unione tra i due sembra più che mai solida, con Bella Thorne che è anche arrivata in Italia proprio per stare vicino a Benji e assistere anche dal vivo all’esibizione al Radio Italia Live di Palermo. Fede invece in questo momento non è ufficialmente fidanzato, lo scorso anno avevano fatto discutere alcuni suoi scatti con Paola Di Benedetto, ma alla fine l’altra metà del duo ha sempre mantenuto riserbo sulle sue recenti vicende amorose.

L’ATTESA PER UN NUOVO TOUR

L’apparizione al Radio Italia Live di Palermo sarà comunque una delle poche che Benji e Fede affronteranno in questo 2019. Ci saranno altre apparizioni in importanti eventi estivi per portare in giro il grande successo di “Dove e quando”, canzone diventata virale come detto non solo su YouTube, ma anche nell’airplay radiofonico delle più importanti emittenti italiane. Ma come riferito in una recente intervista, per un tour vero e proprio ci sarà tempo e bisognerà probabilmente aspettare il 2020, scadenza per la quale Benji e Fede hanno anche in programma di preparare altre canzoni e riuscire a mettere le basi per un nuovo album. Benji e Fede negli ultimi mesi hanno lavorato molto per allestire nella loro città, Modena, uno studio di registrazione con tutti i crismi per riuscire a lavorare nella maniera e loro più congeniale e soprattutto registrare più musica possibile: “Dove e quando” ha tracciato una strada che potrebbe però evolversi molto velocemente e portare a una nuova maturazione musicale due ragazzi che finora hanno sfornato hit a tutto spiano.



