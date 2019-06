Radio Italia Live 2019 Palermo/ Concerto: scaletta cantanti, come seguirlo (29 giugno)

RADIO ITALIA LIVE PALERMO 2019: I CANTANTI AL CONCERTO

Torna l’appuntamento musicale live e gratuito di Radio Italia Live con la tappa prevista a Palermo al Foro Italico. Stasera, alle 20:30, saranno tanti i canti che si esibiranno sul palco. L’evento è presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mentre nel backstage ci sarà lo speaker Marco Maccarini. Marcelo Burlon si esibirà in un dj-set esclusivo di 30 minuti prima dell’inizio del concerto. Sul palco saliranno, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, i seguenti cantanti: Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Mahmood, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Nek, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci. Per Radio Italia World ci sarò invece Mika. L’evento è trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

CONCERTO RADIO ITALIA LIVE PALERMO: ECCO COME SEGUIRLO

È possibile seguire il concerto di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo anche grazie alle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Anche l’ampia copertura televisiva permetterà al pubblico da casa di seguire il grande evento. In contemporanea verrà trasmesso infatti su REAL TIME (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul NOVE, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com). Il Concerto 2019 sarà logicamente molto presente sui social: precisamente su quelle di di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram. Hashtag ufficiale: #rilive. In seguito alle disposizioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, potranno accedere alla piazza fino a 44 mila persone, dopodiché l’accesso alla piazza sarà limitato. L’apertura dei varchi è prevista per le 19:30. I singoli partecipanti saranno controllati dalle forze dell’ordine con metal detector.

