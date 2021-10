Benji sul pugno di McGregor a Facchinetti/ “Pazzo scatenato, ecco cos’è successo”

Benjamin Mascolo, noto anche come Benji, era presente all’aggressione subita da Francesco Facchinetti da Conor McGregor. Lo ha rivelato il cantante stesso tramite una serie di storie pubblicate su Instagram, in cui ha ricostruito quando avvenuto dopo che Facchinetti aveva mostrato le ferite riportate durante la festa. Durante il suo viaggio in treno, l’artista ha rimesso in fila quanto accaduto a margine della Festa del Cinema di Roma, all’evento a cui era stato invitato con la compagna Bella Thorne proprio dal campione di MMA. «Voglio parlarvi di un argomento molto importante che purtroppo è successo ieri, che mi ha traumatizzato e che ha messo sotto choc tutti i miei amici e le persone che amo, mia moglie e tutti i presenti», la premessa di Benji. Poi ha spiegato che ieri erano a cena lui, Bella Thorne, suo fratello e quindi la sua famiglia insieme a Conor McGregor. «Il lottatore ha mandato un messaggio a una persona a me cara, che potete immaginare chi è, ma non farò il nome perché non voglio coinvolgerla senza il suo permesso».

Benji Mascolo ha anche riportato il contenuto di quel messaggio: «Vieni in hotel da me, insieme ai tuoi amici a fare festa». Quindi, al termine della cena sono andati in hotel per incontrare altre persone. «A mezzanotte e mezza e ci accolgono le sue guardie che ci accompagnano nella sua stanza che è una specie di sala riunioni dell’hotel, adibita a bar, con bottiglie di vodka, gin, alcolici e cibo». Benjamin sottolinea più volte che la serata stava trascorrendo in maniera molto rilassata. «Le guardie ci fanno aspettare 30 minuti finché Conor non si presenta con i suoi amici nella stanza verso l’1 di notte». A quel punto cominciano le chiacchiere, non prima di applaudirlo in quanto tutti fan di McGregor. «I toni sono amichevoli, sono positivi, siamo felici, stiamo scherzando, ridendo, tutto procede per il meglio».

“MCGREGOR HA SPACCATO LABBRO A FACCHINETTI”

La situazione va avanti così per due ore. Alle 3 Bella Thorne gli ricorda che la mattina dopo avevano un evento e che quindi voleva andare a dormire. «Salutiamo Conor che ci chiede di restare ancora perché voleva fare festa». All’improvviso la situazione precisa. A quel punto Francesco Facchinetti avrebbe semplicemente detto che sarebbe rimasto lui con sua moglie e che quindi Benji e la compagna potevano andare via. A quel punto Conor McGregor perde le staffe, senza apparente motivo: «Conor McGregor, dal niente, senza alcun valido motivo gli tira un pugno in faccia, io ero lì a 30 centimetri di distanza, sono ancora scioccato, soprattutto perché mia moglie era accanto a me, potete immaginare quanto questa cosa mi abbia scosso». Nelle storie pubblicate su Instagram il cantante ribadisce più volte che si tratta di un pugno vero in faccia a Francesco Facchinetti. «Lo becca, gli spacca il labbro qua in mezzo e lo becca anche sul naso. Francesco finisce dall’altra parte della stanza, senza cadere per terra, in quel momento le guardie di Conor si sono lanciate su di lui, l’hanno preso e l’hanno portato via di forza, saranno state almeno cinque o sei persone perché altrimenti sarebbe andato avanti». La situazione si fa così pericola che Benji e gli altri scappano via, dal retro dell’albergo.

“PRONTO A TESTIMONIARE PER FACCHINETTI”

«Noi eravamo in stato di shock, perché è assolutamente una cosa da pazzo scatenato. È stata una cosa inspiegabile, era una serata bellissima, tranquilla tra amici, che si stava concludendo in una maniera assurda e impensabile». Ovviamente hanno soccorso Francesco Facchinetti che sanguinava, «completamente aperto in faccia». Sotto choc Facchinetti, a cui Benjamin Mascolo ha parlato di un’eventuale denuncia contro Conor McGregor. «Era in stato confusionale e gli ho detto che se avesse deciso di denunciarlo e credo bisogna farlo, è un dovere civico, perché se questa cosa succede di nuovo in Italia o ovunque nel mondo e tu non l’hai denunciata in parte è anche responsabilità tua perché è nostro obbligo fermare delle persone del genere». Dalle storie su Instagram di Benji traspare tutto il suo malessere per quanto accaduto, non solo perché fan da anni del lottatore. Non lo conosceva personalmente, ma aveva delle aspettative andate in frantumi dopo l’aggressione ai danni di Francesco Facchinetti. «Ho un trauma gigante in questo momento, perché c’era mia moglie, questa persona poteva tirare un pugno in faccia a me, a mio fratello o a mia moglie o alla moglie di Francesco. Sono scandalizzato». Lo stesso Benjamin sottolinea la sua volontà di rendere pubblica la vicenda e la sua versione dei fatti: «Voglio che sappiate che sono dalla parte di Francesco, se posso andare in Tribunale quando sarà il momento andrò a testimoniare contro Conor McGregor».



