Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor/ “È violento, mi ha spaccato naso”

Francesco Facchinetti è stato picchiato da Conor McGregor. Il campione di MMA, in visita in Italia in questi giorni, pare abbia aggredito nella notte il conduttore televisivo. A denunciarlo, attraverso i social network, è stato proprio quest’ultimo. In una storia pubblicata su Instagram, il figlio del tastierista dei Pooh ha mostrato le ferite al labbro e al naso causate dal pugno. Il motivo del violento gesto? Al momento è ancora ignoto.

Francesco Facchinetti/ “Ho gli anni ’80 nel Dna. Cosa cerco nei talenti? La magia…”

“Ho preso un pugno per niente, quel pugno poteva andare a chiunque, a mia moglie, alle altre mie amiche o amici. Per questo ho deciso di denunciare Conor McGregor perché è una persona violenta e pericolosa”. Così Francesco Facchinetti ha raccontato ai suoi followers la recente disavventura. “Spero che questa sia la volta buona che la paghi, confido nella giustizia italiana”, ha aggiunto. Il campione di MMA, da parte sua, non ha ancora risposto alle accuse e sta proseguendo la sua vacanza in Italia.

FRANCESCO FACCHINETTI E WILMA HELENA FAISSOL/ "Mia moglie è molto caliente"

Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor: interviene la moglie

Nei momenti in cui Francesco Facchinetti veniva picchiato da Conor McGregor era presente anche la moglie del conduttore televisivo, Wilma Faissol, la quale ha voluto aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda. “Eravamo in 10, con Conor McGregor, le sue 4-5 guardie del corpo, i suoi amici. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato”. Una serata apparentemente tranquilla, poi il folle gesto.

“Dal nulla ha tirato un pugno in faccia a Francesco: ci stava invitando ad un’altra festa, Francesco gli ha detto “ok andiamo”, e lui lo ha colpito. Per fortuna era molto vicino, quindi non è riuscito a caricare: Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo e poi per terra”, questo il racconto della donna. Wilma Faissol, da parte sua, ammette di essere rimasta incredula, al punto da paralizzarsi. Le guardie del corpo di Conor McGregor, intanto, hanno provveduto ad allontanarlo, per evitare che si scagliasse ulteriormente contro il malcapitato. “Starà in Italia fino al 26 ottobre, se lo vedete stategli lontano, non avvicinatevi a chiedergli autografi perché è una persona instabile e pericolosa”, hanno concluso.

Liv e Leone, figli Francesco Facchinetti/ Incidente per la piccola: "Grande spavento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA