Benvenuti nella giungla/ Su 20 il film con Jean Claude Van Damme (25 giugno)

Benvenuti nella giungla va in onda su Canale 20 oggi, giovedì 25 giugno, a partire dalle ore 21.00. Si tratta di una pellicola frutto di una coproduzione internazionale realizzata nel 2013 principalmente dalla casa cinematografica Pimienta Film Company mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata curata da Rob Meltzer, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Jeff Kauffman. Nel cast invece sono presenti tanti attori piuttosto famosi anche a livello internazionale come Jean-Claude Van Damme, Megan Boone, Adam Brody, Rob Huebel, Kristen Schaal, Dennis Haysbert e Eric Edelstein.

Benvenuti nella giungla, la trama del film

Ecco la trama di Benvenuti nella giungla. Un gruppo di dipendenti di un’azienda americana decide di organizzare un viaggio alla scoperta della giungla. Una vera e propria avventura a pieno contatto con la natura e con tantissime specie animali che potrebbero trasformarsi in predatori. A questa iniziativa prendono parte un mite impiegato di nome Chris insieme al suo più caro amico. Inoltre ci sono anche Phil che è un dipendente piuttosto sui generis che bullizza il povero Chris sfruttandone tutte le idee a proprio piacimento e quindi anche per il proprio tornaconto personale. Nella comitiva è anche presente la bella Lisa la quale oltre ad essere una manager delle risorse umane in azienda è anche il sogno proibito dello stesso Chris il quale è da sempre innamorato di lei senza tuttavia trovare mai il coraggio per poterle palesare.

Purtroppo questa avventura si dimostra immediatamente molto complicata in quanto per via di un’avaria del mezzo di trasporto nel quale stavano viaggiando si ritrovano completamente perduti all’interno della giungla e soprattutto con la loro guida che apparentemente stata divorata da un animale selvatico. Per cercare di non lasciarsi prendere dal timore e soprattutto per evitare di fare la stessa fine della loro guida, gli impiegati decidono di organizzarsi al meglio per poter sopravvivere e magari trovare qualcuno che possa aiutarli ad uscire dalla giungla. La cosa ovviamente non sarà delle più semplici anche perché sono tantissime le difficoltà da affrontare anche in ragione delle gelosie che nascono tra i vari protagonisti di questa esperienza estrema. Tra l’altro nel corso di questa loro avventura gli impiegati potranno nuovamente avere dalla loro parte la guida che era stata scelta la quale è riuscita a scampare alla morte facendo lei va alle proprie capacità di ex merines degli Stati Uniti d’America.



