Benvenuto giugno 2019/ Il mese del Sole che apre le porte all’estate

Benvenuto giugno 2019: maggio ormai è alle spalle, è tempo di respirare profumo d’estate e… di vacanze! Oggi, sabato 1 giugno 2019, inizia il Mese del Sole, il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale e il primo dell’inverno nell’emisfero australe. Anche denominato Mese della Libertà, giugno conta 30 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il suo nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove e divinità legata al ciclo lunare dei primitivi popoli italici. Come dicevamo, è anche soprannominato Mese del sole: il 21° giorno di questo mese corrisponde al solstizio d’estate, in cui l’asse terrestre presenta un’inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell’arco di un giorno. Curiosità: la traduzione inglese del nome, June, viene usata come nome proprio femminile. E non è l’unico caso: nella cultura inglese infatti troviamo altri esempi, basti pensare ad April o May.

BENVENUTO GIUGNO 2019, CURIOSITA’ E FRASI

Benvenuto dunque a giugno 2019, un mese molto atteso da tutti per l’arrivo dell’estate ma non solo. Uno dei proverbi più famosi legati a questo mese è «Giugno la falce in pugno»: il significato è legato al mese della mietitura, che potrebbe avvenire anche all’inizio di luglio, tutto dipende dal clima e dalla latitudine. Ma non solo: il proverbio ricorda anche che il tempo può impedire al grano di maturare, restando quindi un po’ avvizzito. Il contadino, dunque, non deve avere fretta di segare il grano. Qui di seguito, invece, vi proponiamo qualche frase da mandare ai propri cari oppure da pubblicare sui social network per dare il benvenuto a giugno 2019: «Benvenuto a giugno! Possa questo mese portare molte gioie, bei momenti, salute, pace e amore alla tua vita. Immagini carine con belle parole per darli la benvenuta al mese di giugno», «Benedizioni per tutti in questo giugno che inizia. Ciao giugno!», «Giugno è pieno di amore, benedizioni e auguri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA