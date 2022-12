“Benzema poteva giocare in Qatar”/ L’agente scatena la bufera su Deschamps

Niente bis al Mondiale per la Francia di Didier Deschamps, sconfitta ai calci di rigore dall’Argentina nella finalissima di Qatar 2022. Una grande amarezza per il popolo transalpino, che ha visto sfumare il titolo a causa della lotteria dei rigori. Un trofeo sfiorato nonostante le tante assenze tra infortuni e malanni a Mondiale in corso per colpa della febbre del cammello. Ma ora, a torneo finito, scoppia il caso Karim Benzema.

Tornato in Nazionale a Euro 2020 dopo aver saltato Euro 2018 e il Mondiale del 2018 a causa del Valbuena-Gate, Karim Benzema è stato escluso dalla selezione francese per un problema muscolare accusato poco prima della partenza per Doha. L’attaccante del Real Madrid non è stato sostituito dal selezionatore e dunque – da regolamento – era schierabile nella finale persa contro l’Argentina lo scorso 18 dicembre. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Karim Djaziri, il suo agente.

“Benzema poteva giocare in Qatar”: Deschamps nel caos

“Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi dei Mondiali. Perché lo hai fatto tornare indietro così presto?”: questa la domanda rivolta dall’agente del Pallone d’oro al commissario tecnico dei Blues Didier Deschamps. Per rincarare la dose, il procuratore ha postato un video con l’immagine della risonanza magnetica che rivale lo stato della lesione muscolare patita da Benzema prima del Mondiale: “Ho sentito tre ortopedici – ha aggiunto – Tutti mi hanno assicurato che Karim avrebbe potuto essere a disposizione dagli ottavi”. Complici i tanti problemi a Mondiale in corso, i tifosi transalpini hanno atteso a lungo il ritorno di Benzema per la fase finale del torneo. Molti speravano nel suo rientro nel testa a testa con l’Albiceleste, emozionati all’idea di un confronto con lo storico rivale Lionel Messi. Nulla di tutto ciò: nonostante le buone condizioni di salute, Deschamps non ha voluto il ritorno in campo di Benzema. E ora, complice la debacle in finale contro la selezione di Scaloni, scatta il processo: il ct è sulla graticola, la panchina traballa ancora di più…

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022













