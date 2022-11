Karim Benzema salta Mondiali Qatar 2022/ Francia senza Pallone d’Oro: è infortunato

Karim Benzema, vincitore del Pallone d’Oro 2022, non parteciperà ai Mondiali Qatar 2022 con la Francia per via di un infortunio rimediato al quadricipite della coscia sinistra. Una tegola enorme quella abbattutasi sulla Nazionale campione del mondo in carica, già priva del portiere del Milan Mike Maignan, dei centrocampisti titolari Paul Labile Pogba e N’Golo Kanté e dei convocati Kimpembe e Nkunku, entrambi infortunatisi durante il ritiro con la selezione allenata dal ct Didier Deschamps.

A soli tre giorni dalla gara contro l’Australia, Karim Benzema ha dovuto alzare bandiera bianca e rinunciare ai Mondiali Qatar 2022. Che, peraltro, sembrano accompagnati da una sorta di “maledizione” per ciò che concerne gli infortuni che ne hanno preceduto il fischio d’inizio, visto che, tra gli altri, coloro che hanno dovuto rinunciare alla rassegna iridata non sono stati pochi: da Mané a Correa, passando per Nico Gonzalez, Gaya e Dragowski (portiere polacco in forza allo Spezia e infortunatosi nell’ultimo turno di Serie A, ndr).

KARIM BENZEMA SALTA I MONDIALI QATAR 2022, FRANCIA SENZA PALLONE D’ORO: “LASCIO IL POSTO A QUALCUNO CHE POSSA AIUTARE LA SQUADRA”

L’ultimo Mondiale giocato da Karim Benzema con la Francia risale al 2014, dato che nel 2018, in Russia, quando la sua Nazionale sollevava la Coppa del Mondo al cielo, lui non c’era. Questa era probabilmente la sua ultima possibilità di disputare la kermesse iridata, ma il destino si è messo di traverso e gliel’ha negato, in un anno per lui magico, condito dalla conquista del Pallone d’Oro.

L’esperienza e la maturità del grande campione, tuttavia, hanno fatto la differenza anche in questa circostanza tutt’altro che felice per Karim Benzema, il quale nella notte ha scritto un post su Twitter nel quale ha speso parole importanti nei confronti della Nazionale transalpina: “Nella mia vita non mi sono mai arreso, ma stasera devo pensare alla squadra come ho sempre fatto. La ragione mi dice di lasciare il mio posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un grande Mondiale. Grazie per il vostro supporto”.

