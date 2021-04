Beppe Braida, crisi all’Isola dei Famosi/ “Siamo senza forze, è dura senza cibo..”

Beppe Braida è arrivato con il sorriso all’Isola dei Famosi 2021 pronto ad intrattenere tutti proprio con la sua verve comica e il suo buonumore ma anche per lui è arrivato il momento di fare i conti con la dura vita dei naufraghi in Honduras. A distanza di quasi un mese dal suo sbarco, anche l’attore deve ammettere che non sempre le energie bastano specie quando ormai è da un po’ che non si mette niente sotto i denti. Lui stesso ha raccontato alle telecamere del daytime in confessionale di mangiare solo un pugno di riso e qualche pezzo di cocco ogni giorno e solo poche volte è riuscito a mangiare del pesce o granchietto, e allora come fare a continuare a sorridere e far sorridere gli altri se non si hanno le forze nemmeno per alzarsi al mattino. L’uomo dei naufraghi continua a scendere tanto che in questi giorni non è successo molto o quasi.

BEPPE BRAIDA/ "Allergico ai latticini", Elettra "Mangia lo stesso, poi vai al bagno!"

Beppe Braida, crisi all’Isola dei Famosi per la mancanza di cibo ma…

Il problema per Beppe Braida sembra essere il comportamento di Awed nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi 2021 ma adesso per loro sembra essersi tutto risolto con il tenero abbraccio andato in scena nei giorni scorsi. L’attore ci ha tenuto a precisare che lui non ha nominato l’amico e, che, quindi, non c’è motivo per avercela con tutti, lui compreso. L’attore si è sentito messo da parte e anche un po’ dimenticato dopo tutto quello che hanno passato insieme ma dopo le scuse dello youtuber, che si è sciolto in lacrime stretto all’amico, tutto si è risolto. Anche questa sera Beppe Braida è salvo dalle nomination, ma cosa succederà quando si tornerà in Palapa a tirare le fila di quanto è accaduto?

