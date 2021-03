Beppe Braida/ “Un attentato! averlo all’Isola dei Famosi 2021”

Ma chi non ricorda Beppe Braida? Sicuramente le nuove generazioni non hanno avuto modo di vederlo sul palco e in onda su Canale5 alle prese con il suo speciale TG, un vero e proprio cult di Zelig, il programma dei tempi d’oro della tv e di Canale5. Proprio il conduttore e comico sarà uno dei naufraghi della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi e da questa sera potrà gridare “attentato!” direttamente dall’Honduras dove è naufragato nei giorni scorsi dicendosi impaurito da questa esperienza e, allo stesso tempo, emozionato e pronto ad arrivare fino in fondo: “Tra poco inizia questa avventura. Me la sto facendo addosso ma sono anche determinato a restare il più possibile.. Paura si, voglia di mollare no, fame sicuramente, insomma io ci provo e proverò anche a farvi divertire… Se non svengo!”.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Rose rosse alla moglie con il Covid

Beppe Braida, chi è e cosa fa nella vita il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021?

Ma chi è Beppe Braida? Prima di un naufrago dell’isola dei Famosi 2021 è un attore e conduttore. La sua unica apparizione sul grande schermo è legata al film Nirvana di Gabriele Salvatores ma sicuramente sul piccolo schermo è noto per via delle sue parodie dei telegiornali al grido di “Attentato! Attentato!” quando appariva come ospite comico della trasmissione Zelig. Dopo la sua esperienza di successo nel programma condotto da Claudio Bisio, Braida è finito sua volta a tenere le redini di una serie di eventi a cominciare da Miss Muretto e finendo addirittura al timone di Colorado su Italia Uno, affiancando Diego Abatantuono e Chiara Francini. L’attore ha già rivelato che sarà dura prendere parte al programma soprattutto per via del fumo definendosi un “tabagista incallito” e si è detto pronto a testare i suoi limiti.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi/ "Sanremo? Covid e polmonite interstiziale mi ha bloccato..."Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: cast diviso tra i Raffinati, i Burini e i Parassiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA