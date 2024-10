Beppe Braida, chi è e carriera del comico: il grande successo con Zelig

Con la sua comicità e il suo incredibile talento Beppe Braida è sempre riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Il noto comico e cabarettista torinese è nato il 22 novembre 1965 e ha manifestato la sua immensa passione per la comicità sin da quando era solo un ragazzino. Lui stesso in una passata intervista ha fatto sapere che già da bambino il suo sogno era quello di far ridere le persone e ha lavorato duramente per poterlo realizzare. Tanti sono stati i sacrifici che ha fatto nel corso della sua carriera, pensa però che dopo ben venticinque anni di gavetta può finalmente dire di esserci riuscito.

Nel 1991 Beppe Braida ha partecipato al Festival di Sanscemo, la sua carriera era iniziata solo da qualche anno. A fargli ottenere davvero visibilità però è stata la sua partecipazione a Zelig dal 2001 al 2008. Al fianco di Rossella Brescia nel 2007 ha anche condotto Colorado Revolution fino al 2009. Abbiamo visto il noto e amatissimo comico anche a Buona Domenica nell’edizione 2007-2008, dopodiché è approdato in Rai, dove ha condotto su Rai Uno il talk show ‘Tutti pazzi per la tele’ insieme ad Antonella Clerici. Nel 2010 ha preso parte al comico programma di Rai Uno Check-In, dopo qualche anno è tornato a Mediaset e ha preso parte alla quarta stagione del Saturday Night Live from Milano. Lo abbiamo visto come ospite in vari programmi come Punto su di te! e Colorado, è approdato anche sul grande schermo recitando nei film Nirvana, Finalmente Natale e Finalmente a casa.

Beppe Braida, dalla depressione alla vita privata: ha una compagna?

In passato Beppe Braida ha fatto sapere di aver fatto i conti con un periodo molto delicato e difficile della sua vita. Ad un certo punto il suo telefono aveva smesso di squillare e lui si era lasciato travolgere dallo sconforto. Per riprendere in mano la sua vita ha preferito contare solo su se stesso e sulla sua forza, senza fare ricorso alla terapia perché aveva paura di prendere ansiolitici e altri medicinali. Col tempo è riuscito a reagire in modo positivo, si esibiva in qualunque posto pur di fare il comico e il sostegno del pubblico è sempre stato di grande aiuto. A contribuire alla sua rinascita è stata anche la telefonata ricevuta dai produttore dell’Isola dei famosi, nel 2021 Beppe Braida sbarcò in Honduras per partecipare alla quindicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Sfortunatamente il suo percorso durò solo poche settimane, decise infatti di ritirarsi dopo aver scoperto che i suoi genitori avevano contratto il Covid.

Nonostante una carriera celebre e ricca di successi, la vita privata di Beppe Braida resta top secret: il comico ha una compagna o è single? Non sono al momento reperibili informazioni, essendo molto riservato a tal riguardo, e non sappiamo se sia sposato, fidanzato o se abbia il cuore sentimentalmente libero.