Beppe Carletti, moglie e figli Elena e Davide/ Un ‘sindaco musicista’ e un avvocato

Beppe Carletti, famoso tastierista nonché co-fondatore del gruppo Nomadi insieme al compianto Augusto Daolio, è sposato da anni con una donna, la cui identità è però rimasta sempre “segreta”. I due non sono mai finiti sotto i riflettori di conseguenza della moglie di Beppe Carletti si sa ben poco, se non quanto è emerso in questi ultimi tempi sul web e sui social. Del resto l’artista è sempre stato molto riservato, cercando di proteggere la propria vita privata come è giusto che sia. Si sa comunque che ha due figli a cominciare dal primogenito, Davide, un avvocato di professione con un proprio studio.

Tommaso Zorzi, chi è il fidanzato di Tommaso Stanzani/ "Odiavo le coppie smielate"

Il ragazzo, in base a quanto trapel,a ha studiato presso il liceo classico Rinaldo Corso a Correggio, per poi frequentare la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo di che ha sostenuto il tirocinio per diventare avvocato iscrivendosi quindi all’albo. Davide Carletti ha anche la passione per la scrittura e nel 1993 ha pubblicato Il suono delle idee, considerato dai fan il miglior libro sulla storia del noto gruppo. La figlia di Beppe Carletti si chiama invece Elena, di cui lo stesso artista aveva accennato così in occasione di un’intervista: “Quando lo racconto a mia figlia lei quasi mi ride in faccia, non credendo a certe condizioni, invece era così”.

Roberto e Barbara, genitori Tommaso Stanzani/ "Coming out? A 14 anni con mia mamma"

BEPPE CARLETTI, LA MOGLIE E I FIGLI: ELENA COLLABORA CON I NOMADI

Di Elena Carletti si sa che ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature straniere e si è specializzata attraverso un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo. Inoltre è una collaboratrice dei Nomadi, in particolare nella composizione e traduzione di canzoni, oltre ad aver dedicato parte della propria vita alla carriera politica.

Elena Carletti, figlia di Beppe, è infatti stata la sindaca di Novellara, città natale di Augusto Daolio, in provincia di Reggio Emilia. Spesso e volentieri la donna compare sui social, dedicando anche splendide parole al papà Beppe “lui è davvero un inno alla vita. Con i suoi mille anni dentro e altri mille davanti, ha affrontato la pandemia impaziente di tornare a bruciare chilometri e musica”. In base alle indiscrezioni emerse, pare che i due figli di Beppe Carletti avrebbero a loro volta tre figli, di conseguenza il noto musicista italiano sarebbe anche nonno.

Maria Chiara Giannetta/ Fidanzata con Maurizio Lastrico? "Siamo amici ci supportiamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA