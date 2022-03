Elena Carletti chi è la figlia di Beppe Carletti/ Un libro dedicato ai ‘Nomadi’: “Papà? Inno alla vita”

Questo pomeriggio Beppe Carletti sarà nel ricco parterre di protagonisti dell’appuntamento del sabato con “Verissimo” per una ospitata per certi versi inedita: infatti il 75enne tastierista reggiano nonché fondatore dei “Nomadi” sarà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin assieme a Tommaso Stanzani, ex ballerino di “Amici” col quale ha lavorato assieme al cortometraggio “Passi di danza”, diretto da Silvia Monga e di cui il musicista ha firmato la colonna sonora.

Ma, in attesa di scoprire cosa racconterà Carletti alla padrona di casa, tra prossimi impegni professionali e il ricordo dell’esperienza coi “Nomadi” e degli amici scomparsi troppo presto, scopriamo qualcosa di più della vita privata del tastierista nato a Novi di Modena nel 1946: sposato con la stessa donna da tantissimi anni, anche se su di lei sappiamo ben poco, Carletti è papà di due figli. Ed è stato durante una partecipazione in Rai a “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone, che lo storico tastierista e leader della band progressive e beat rock ha parlato per la prima volta di Elena, una dei suoi due figli: “La mia era una famiglia di operai (…) all’epoca la miseria la stringevamo con le mani ma il pane non mancava mai” aveva ricordato Carletti, spiegando poi alla Bortone che quei racconti suscitino stupore e ilarità nelle nuove generazioni e nella stessa Elena. “Lei non credeva che ci fossero certe condizioni e invece era così…”.

ELENA CARLETTI, FIGLIA DI BEPPE: IL LIBRO SU DAOLIO DEI “NOMADI” E IL TESTO DELLA CANZONE…

Ma chi è Elena Carletti? Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha frequentato anche un Master in Scienze e Tecniche dello Spettacolo e per un certo periodo ha collaborato anche al progetto musicale del padre: ma è dal 2014 che la figlia del leader dei “Nomadi” è conosciuta non solo per via del genitore ma pure come personaggio pubblico dal momento che è diventata nel maggio di quell’anno primo cittadino di Novellara, la cittadina che aveva dato i natali al compianto Augusto Daolio. Eletta in una lista di centro-sinistra una prima volta, la Carletti ha saputo anche meritarsi cinque anni dopo la rielezione nel 2019 e attualmente sta servendo per il suo secondo mandato nel centro del Reggiano.

Tra l’altro, a testimonianza del filo che lega non solo dal punto di vista famigliare ma pure emotivo, Elena (che ricordiamo ha nel suo curriculum anche l’esperienza come consigliere provinciale delegato) a suo padre Beppe, va ricordato che la donna ha scritto in passato il libro “Ma che film la vita – Augusto Daolio dei Nomadi” dedicato proprio al vocalist morto troppo presto nel 1992 a soli 45 anni a causa di un tumore ai polmoni. Non solo collega ma anche amico del papà a cui dedica diversi post, come quello in cui lo paragona a un vero e proprio “inno alla vita”, ricordando anche come sia riuscito ad affrontare la pandemia con forza solo per poter tornare quanto prima alla sua vita di musicista. D’altronde Elena ha anche firmato alcune canzoni, tra cui il testo di “Milleanni”, singolo dei “Nomadi”: di lei si sa che ha anche un figlio piccolo, Nicola, avuto dal suo compagno di cui tuttavia non si sa molto.



