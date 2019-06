Beppe Convertini, Chi è?/ Rocco Casalino smentisce raccomdazioni (La Vita in Diretta Estate)

Beppe Convertini condurrà La Vita in Diretta Estate 2019

A partire da oggi, lunedì 17 giugno 2019 Beppe Convertini sarà alla conduzione de La Vita in Diretta Estate. La sua partecipazione ha fatto parecchio discutere e in molti, hanno avanzato la possibilità che lui possa essere stato raccomandato da Rocco Casalino, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attuale capo dell’ufficio stampa del Presidente Conte, che ha avuto modo di conoscere in passato l’attore e opinionista TV. Il portavoce del Governo di recente, ha voluto smentire l’indiscrezione tramite una nota spedita alla redazione di Dagospia. “In merito alle “illazioni” secondo cui ci sarebbe il mio intervento dietro la nomina del signor Beppe Convertini alla guida di La vita in diretta-Estate, mi preme ricordare che il sottoscritto è il portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e che non si occupa di vicende relative alla Rai, né tanto meno di nomine”, ha premesso Casalino.

Rocco Casalino smentisce di aver raccomandato Beppe Convertini per La Vita in Diretta Estate

Successivamente, la nota di Rocco Casalino smentendo di avere raccomandato Beppe Convertini alla conduzione de La Vita in Diretta, è proseguita. “Alla luce dei miei trascorsi, conosco molta gente che lavora in tv ma non mi sono mai permesso di interferire con la carriera di qualcuno”, ha aggiunto. Giuseppe (Beppe) Convertini è nato il 20 luglio 1971, a Martina Franca, in provincia di Taranto. Famoso per le sue partecipazioni televisive, specie la sua interpretazione della soap opera Made in Italy “Vivere”. Ex modello e opinionista, Convertini è famoso anche per la sua forte sensibilità riguardo tanti temi di carattere sociale. Oltre ad aver appoggiato parecchie battaglie contro la violenza di genere, Convertini è stato impegnato in missioni umanitarie. La sua carriera è iniziata dapprima nel mondo della moda e poi facendo parte del cast di “Vivere” dove la sua popolarità è letteralmente esplosa. Successivamente l’attore è comparso anche della fiction TV “Le tre rose di Eva”. Convertini ha avuto anche esperienze teatrali e al cinema, collaborando con importanti nomi come: Michele Placido, Alessandro Benvenuti, Carlo Vanzina, Giancarlo Giannini e Nino Manfredi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA