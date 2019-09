Beppe Convertini/ Litigio con Ingrid Muccitelli? Scoop e smentita (S’è fatta notte)

Beppe Covertini, l’assenza di Ingrid Muccitelli nel promo di ‘Linea Verde’ fa discutere….

Beppe Convertini al fianco di Ingrid Muccitelli conduce la nuova stagione di “Linea Verde”. Dopo avere condotto La Vita in Diretta Estate, il presentatore pugliese è tornato ad essere uno dei volti di punta della rete ammiraglia di Casa Rai. Di recente, nel corso della conduzione al fianco con la sua collega, qualcuno ha notato qualcosa di differente. Alberto Dandolo su Oggi ha fatto notare l’assenza di lei durante la fase di promozione del programma: come mai? “Ingrid Muccitelli, 40, è nuovo volto femminile di Linea Verde, trasmissione di punta di Rai 1. In molti hanno notato che, a promuovere il programma nei giorni precedenti la messa in onda sia stato solo il suo collega conduttore Beppe Convertini, 48, che ha anche ‘dimenticato’ di citarla in alcune ospitate. Una scelta precisa di Ingrid, quella di non affiancare l’attore nella fase di promozione? Ah, saperlo…”, si legge.

Beppe Convertini al centro del gossip per la presunta storia con una persona più giovane…

Sempre Alberto Dandolo, pare essere molto incuriosito dalla vita di Beppe Convertini. Ed infatti, dopo l’indiscrezione di una mancanza di empatia con la sua collega, sempre tra le pagine di Oggi ha svelato alcuni dettagli sulla sua attuale vita sentimentale. “A Roma – scrive Dandolo – gira voce che l’attore pugliese abbia una consolidata storia d’amore con una persona più giovane di lui che da svariati anni sta facendo fuochi e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi da Piazza Vittorio”. Ma non è finisce qui. “Si mormora – prosegue il giornalista – che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un segreto di Pulcinella sarà reso pubblico”. Per quanto riguarda la collega Ingrid Muccitelli invece, è arrivata la sua smentita sul settimanale Ora: “E’ la prima volta che lavoriamo insieme, ma posso dire che è una grande professionista e una gran bella persona…”.

