BEPPE ERCOLE, EX MARITO SERENA GRANDI E CORINNE CLERY/ Il figlio: “Con lui alla fine”

Si è parlato anche di Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi nonché padre di Edoardo Ercole, negli studi di Oggi è un altro giorno. L’attrice ha spiegato: “Io credo che non si nasca padri e lui non era nato. Neanche la legge poteva imporre la paternità e quando ho capito questo ho detto, lasciamo perdere”. Così il figlio: “Papà lo vedevo molto poco perchè in alcuni momenti eravamo tranquilli in altri invece c’era qualche fraintendimento, lo vedevamo molto poco, spesso e volentieri c’era anche Corinne”.

EDOARDO ERCOLE, FIGLIO SERENA GRANDI/ “Ho ricevuto insulti per la mia omosessualità”

E ancora: “Mia mamma non mi ha mai influenzato negativamente su mio padre, mi ha sempre detto di fare quello che volevo anche se mi aveva detto che era un po’ immaturo. Comunque mi manca tutt’oggi, mi avrebbe dato tutta una serie di skills, lui era più bravo di me a gestire i soldi. Quando ho avuto un forte esaurimento ho iniziato a guardarmi dentro e mi sono detto che mi mancava. Quando è deceduto io son rimasto con lui e con Corinne fino all’ultimo giorno, sono convinto che lui sapeva che ero lì, mi è bastato questo. Mi ricordo che aveva perso conoscenza e c’era Corinne che stava di un male… è morto di un tumore al cervello”. Edoardo Ercole ha aggiunto e concluso: “Mio padre era un personaggio, era unico”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SERENA GRANDI/ “Con Pino Daniele amore platonico, trasferirmi a Milano? Ci penso”

BEPPE ERCOLE, EX MARITO SERENA GRANDI E CORINNE CLERY, “UN TRIANGOLO DI PASSIONE!”

Beppe Ercole è l’ex marito di Corinne Clery e Serena Grandi e tutti e tre hanno dato vita ad un intricato triangolo di cui si parla ancora oggi nonostante siano ormai passati quasi 12 anni dal momento della sua morte.

Beppe Ercole, classe 1938, è venuto a mancare nel 2010 a causa di una malattia, che lo ha strappato alla sua amata Corinne Clery, la donna che ha sposato nel 2004, e anche alla sua famiglia allargata, nonostante le polemiche, visto che dal suo matrimonio con Serena Grandi, nel 1989, ha avuto un figlio, Edoardo. L’uomo è stato un famosissimo arredatore molto noto soprattutto al Parioli a Roma dove ha contribuito a costruire, arredare e mettere a nuovo alcune case.

Corinne Clery e Serena Grandi dalle liti trash all'amicizia/ "Siamo la famiglia Ercole in qualche modo"

Beppe Ercole, ex marito Serena Grandi e Corinne Clere, è morto per un tumore al cervello

A farlo finire sui settimanali di gossip però è proprio il triangolo che lo ha visto protagonista insieme alle sue due mogli, poi diventate nemiche e infine anche amiche, Corinne Clery e Serena Grandi. Beppe Ercole è sempre stato al centro dei gossip per la sua fama di Don Giovanni e sicuramente nella sua vita non è mancata mai la mondanità così come non sono mancati i divertimenti.

Di lui entrembe hanno sempre detto belle cose, specialmente Corinne Clery che in passato ha raccontato: “Giuseppe sta sempre con me. Ho la sua urna a casa. Ogni tanto lo coccolo e lo rimprovero spesso. Lui è sempre con me. Lui colorava la vita”. Beppe Ercole è morto nel 2010 a causa di un tumore al cervello e da allora le sue due mogli se le sono date di santa ragione, anche al Grande Fratello Vip, fino a quando poi non è tornata la pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA