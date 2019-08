Beppe Ercole marito Serena Grandi e Corinne Clery/ La fine del primo matrimonio e il pentimento di Serena

Beppe Ercole due grandi amori nella sua vita: Serena Grandi e Corinne Clery

Serena Grandi, la prima sua moglie, caratterizzo la prima fase della vita di Beppe Ercole, mentre la seconda Corinne Clery subentrata al suo fianco come compagna di vita solo in un secondo momento. Ormai scomparso nel 2019, Ercole ha avuto un solo figlio, Edoardo. Sarà lui, diversi anni dopo la sua morte, avvenuta nel 2010, a fare di tutto perché la madre e Corinne possano ritrovare un accordo dopo tre decenni di battaglie legali e mediatiche. Serena sarà infatti sua moglie dall’87 al ’93 e anche se il loro matrimonio durerà ben pochi anni, rappresenterà sempre per lei il risultato di un grande amore. “Gli screzi che ho avuto con Beppe li ho seppelliti con lui”, rivela negli anni della scomparsa la Grandi a CnLive. L’ha amato con tutta se stessa e anche se si è ritrovata da sola a crescere Edoardo, l’attrice non ha mai smesso di nutrire un forte sentimento per Ercole. Serena Grandi si rivelerà a ‘Non disturbare questa sera’, martedì 6 agosto 2019, parlando anche del suo rapporto con l’ex marito defunto. Di lui ricorda anche le altalene emotive quando il loro rapporto era ancora intatto. Lei con quella forte voglia di avere il mondo in pugno, lui invece alla ricerca di una tranquillità che ha trovato forse solo con la Clery. “Sono io che ho voluto rompere il matrimonio” dichiara ancora. All’epoca Edoardo ha solo tre anni e l’attrice ha avuto modo di pentirsene in seguito. “Avrei dovuto pensarci meglio”, aggiunge infatti sapendo che la giovinezza e la disponibilità economica di cui godeva in quel momento la spingevano anche ad essere trasgressiva.

Beppe Ercole, quel vuoto nella vita di tre persone

L’arredatore Beppe Ercole ha lasciato un grande vuoto nella vita di tre persone, primo fra tutti il figlio Edoardo, nato dal suo matrimonio con Serena Grandi. Negli anni Settanta tuttavia l’esperto del mondo dell’antiquariato è finito al centro del gossip anche in quanto playboy, nonostante la successiva carriera di arredatore che gli ha permesso di ristrutturare le case più prestigiose del quartiere Parioli. Non si risposerà subito in seguito alla fine del rapporto con la Grandi, ma diversi anni più tardi, per la precisione 11. Ancora una volta ci sarà una donna di spettacolo al suo fianco, Corinne Clery, per tanto tempo considerata una delle icone sexy del cinema osè. I litigi fra Ercole e Clery tuttavia erano all’ordine del giorno, anche se prima della sua scomparsa l’ex marito della Grandi avrà modo di trovare un nuovo accordo con la donna che sposerà di lì a breve. Il 2004 sarà infatti l’anno in cui Clery avanzerà verso l’altare, mentre continuerà le sue battaglie con la rivale Grandi. Le due continueranno a farsi guerra anche quando si ritroveranno sotto lo stesso tetto al GF Vip di due anni fa, entrambe concorrenti in momenti diversi. “Se non ci fossi io, lei cosa farebbe”, dichiarerà invece la Grandi a Il Fatto Quotidiano, accusando l’eterna rivale di aver copiato sempre tutto di lei. Persino il seno rifatto.

