Corinne Clery sarà una delle protagoniste della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 18 Gennaio 2025. L’attrice nata nel 1950 racconterà alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata, non mancherà poi di tornare a parlare della lite con il figlio, una vicenda che l’angoscia ormai da diversi anni.

Corinne Clery ha avuto un figlio di nome Alexandre con il conduttore Hubert Wayaffe e la donna ha raccontato in diverse occasioni, lo ricordiamo per la prima volta nell’Isola dei Famosi del 2023, non parla più con il figlio da ben sei anni. Una lite molto accesa che ha caratterizzato le loro vite e da quel momento i due non si parlano più.

Corinne Clery ha sposato il marito Hubert a 17 anni, poi ha avuto il figlio Alexandre a 18 anni e questi è stato l’unico figlio avuto dalla donna. Corinne ha divorziato qualche anno dopo dal marito Hubert che le chiese di scegliere tra lui e il figlio e lei ha raccontato: “Sono stata una mamma bambina, ho vissuto un anno con mio marito ma lui non aveva grandi sentimenti verso mio figlio. Ho viaggiato tutto il mondo con lui”.

Alexandre Wayaffe, Corinne Clery “Con gli anni io e mio figlio ci siamo allontanati£

Alexandre Wayaffe ha 55 anni e non è parte del mondo dello spettacolo. L’uomo ha due figlie di 22 e 20 anni e le due hanno invece rapporto con l’amata nonna. Corinne ha raccontato: “Le ho risentite a Settembre in un’occasione non bella, le ho inviato messaggi d’amore e affetto e alla fine loro mi hanno accolta”.

Corinne si è pian piano allontanata dal figlio, i due si sentivano sempre meno ma una grossa lite è la causa della chiusura del loro rapporto: “Con gli anni io e mio figlio ci siamo allontanati, un giorno abbiamo avuto una grande litigata, l’ennesima dopo altre e da quel momento ognuno è stato per conto suo”.

Cosi la donna con l’amarezza la donna ha tuonato: “Non ci vediamo e non ci parliamo più, è il più grande dolore della mia vita, sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace”. In passato sempre durante qualche intervista Corinne Clery ha accennato che i motivi della lite erano questi: “Storie di soldi, di case e mi fermo qui”.