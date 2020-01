Beppe Grillo, controdiscorso fine anno/ Video spiaggia, scava fossa M5s? “Buon 2020”

Si aspettavano tutti il “controdiscorso” di fine anno a ridosso del contemporaneo messaggio del Capo dello Stato Mattarella a reti unificate, e invece Beppe Grillo ha sorpreso tutti in questa fine 2019 con un brevissimo video caricato sui propri social poco prima di mezzogiorno dell’ultimo dell’anno: dei semplici auguri, nessun particolare riferimento all’attuale situazione di tensione interna al “suo” M5s, il richiamo all’ottimismo e alle novità tecnologiche-ambientali per il 2020. Il tutto però mentre scava una fossa enorme in spiaggia nella sua amata Liguria: si sente infatti la voce del comico fondatore del Movimento 5 Stelle mentre (a fatica) scava la maxi-buca in spiaggia, intravedendosi per tutta la durata del breve video di “auguri per il 2020”. «Basta aver paura, sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo…», grida Beppe Grillo, da molti internamente al M5s “accusato” di essere sparito in queste ultime complesse settimane, dopo il vertice con Di Maio di inizio dicembre che sembrava aver rilanciato la sua opera di maggiore presenza nel Movimento al cospetto della più grande crisi interna della propria giovane vita politica.

IL “CONTRODISCORSO” IN SPIAGGIA

Invece Beppe Grillo non solo è “sparito” dai radar per qualche giorno, ma ricompare invece che col solito “provocatorio” controdiscorso di fine anno, con una fossa auto-scavata in spiaggia mentre inneggia all’ottimismo. «Auguri a tutti, basta aver paura! Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce… i mari che si innalzano e scompariranno…basta con questa paura, dobbiamo essere ottimisti, il futuro che ci aspetta è radioso…», conclude il leader dei 5Stelle, senza riferimento alle beghe tra la base e Di Maio, tra Fioramonti e i vertici grillini fino al problema dei parlamentari che minacciano di andarsene tra le file della Lega o del Gruppo Misto. I “ribelli” attendevano un messaggio che potesse cambiare qualcosa nella gestione del M5s, i vertici invece attendevano magari un discorso legato all’unità del Movimento 5 Stelle e dello stesso Governo per i prossimi mesi. Nulla di tutto questo, per accogliere il nuovo 2020 che arriva – anno decisivo per le sorti del M5s – Grillo ha preferito un breve e forse “simbolico” video per il messaggio di auguri.





