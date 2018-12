Beppe Grillo, controdiscorso Fine Anno/ M5s, diretta video Facebook, i temi: domani Di Maio-Di Battista?

Negli ultimi anni, dopo l’esplosione del Movimento 5 Stelle tra i primi partiti in Italia, è tradizione che a fine anno il fondatore Beppe Grillo interpreti il suo “Controdiscorso” per opporsi alla linea ufficiale del Capo dello Stato, prima Napolitano e oggi Mattarella. Quest’anno però sembrava esserci la prima vera “rivoluzione” per fine anno, che segna anche un 2018 in cui la distanza tra Beppe e il M5s è stata decisamente maggiore rispetto al passato: Di Maio e Di Battista, i due “dioscuri” grillini dovrebbero preparare un video (ancora non chiaro se in diretta Facebook o se registrato) per salutare l’anno appena concluso e iniziare un 2019 ricco di aspettative (e punti nodali) del Movimento 5 Stelle per la prima volta di Governo. Invece il “vecchio” fondatore ha voluto comunque riaffermare la sua autonomia “nuova” e con un post pubblicato ieri sul Blog di Beppe Grillo scrive «Vi auguro un felice ultimo dell’anno fatto di ottimi propositi per l’anno che verrà, e vi ricordo l’appuntamento domani sera in diretta facebook per il mio discorso di fine anno. Pensate, sono passati 20 anni dal mio primo “Discorso all’umanità”. Belin come passa il tempo per voi mortali!». A questo punto il video dei due “eredi” potrebbe slittare alla giornata di domani, ma nulla ancora è deciso in maniera definitiva. Il ritorno in Italia dopo i 9 mesi di viaggio in Sud America pongono il “Dibba” sulla rampa di lancio per la base grillina delusa, in gran parte, dalla linea Di Maio che al Governo ha visto crescere e quasi essere doppiata da Salvini in termini di consensi e misure attuate. Di Battista invece potrebbe riportare l’entusiasmo della base e, chissà, magari rappresentare un rilancio dopo le Europee per un Movimento non per forza destinato a rimanere ancorato alla Lega.

CONTRODICORSO CAPODANNO M5S, LA (POSSIBILE) DIRETTA FACEBOOK

Controcorrente e contro il sistema, il M5s è cambiato decisamente rispetto agli inizi visto che ora al Governo ci sono proprio loro, in coabitazione con la Lega in attesa di una lunga campagna elettorale delle Europee che potrebbe portare non pochi problemi in un Governo già di per sé spaccato dopo la Manovra di Bilancio. Stando a quanto emerso dal Corriere della Sera, una possibile “reunion” di fine anno tra Di Battista e Di Maio con un video suo social è quanto starebbe bollendo in pentola per il “tradizionale” Controdiscorso in casa M5s. Non sarà ovviamente qualcosa di troppo anti-sistema, visto che Di Maio al Governo è il vicepremier e non può permettersi una rottura istituzionale con il Quirinale: dopo le ultime uscite di Grillo ad ottobre, dove mise in difficoltà i pentastellati per le sue battute contro Mattarella e l’autismo, forse Casaleggio stava pensando di mandare in onda entro sera, o forse anche domani, la video-diretta Facebook dei due “dioscuri” onde evitare con Grillo di strappare eccessivamente rispetto ai rapporti con il Colle. «Il tandem scelto dalla comunicazione del Movimento servirà a ricompattare le fila all’interno del partito, soprattutto all’indomani di una manovra finanziaria che è ancora tutta da spiegare ai cittadini», spiegava Giornalettismo lo scorso Santo Stefano. Campagna verso le Europee, Reddito di Cittadinanza, riapertura alla base e distinzione più marcata dalla Lega di Salvini: questi i possibili temi su un video di cui ancora si sa molto poco ma che potrebbe vedere il grande ritorno di Di Battista come “curatore” del più giovane e più contestato Luigi Di Maio.

