La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 divide anche il mondo politico: se Matteo Salvini si unisce al coro dei vescovi francesi, che non hanno apprezzato ad esempio la “rivisitazione” dell’Ultima Cena con le drag queen, giudicandolo un’offesa ai cristiani, di parere diverso è Beppe Grillo. Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’apertura dei Giochi olimpici, criticando invece il commento della Rai, in particolare di Franco Bragagna e Alberto Romagnoli, che ha accompagnato e spiegato i vari passaggi dell’evento.

«Apertura straordinaria e pazzesca delle Olimpiadi 2024», ha esordito il comico sui social, poi ha bocciato i giornalisti della Rai, definiti «le due brutte copie della Gialappa’s», che comunque «non sono riusciti a scalfirne il pathos nonostante ce l’abbiano messa tutta». In un altro post ha rincarato la dose: «Hanno commentato anche un cartone animato spiegandolo!». La presa di posizione di Beppe Grillo riguardo la cerimonia delle Olimpiadi è apparsa inaspettata, visto che il M5s in passato ha espresso spesso critiche nei confronti di questo evento.

RENZI A DISTANZA PUNGE M5S (E BEPPE GRILLO) SU OLIMPIADI 2024

Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha sempre osteggiato l’idea di ospitare le Olimpiadi, in particolare per il peso dei costi che questo tipo di manifestazioni comportano nelle casse pubbliche. Basti ricordare il no alla candidatura proprio per questa edizione di Roma, all’epoca guidata dalla sindaca M5s Virginia Raggi, ma successivamente ci sono state diverse critiche anche riguardo i Giochi invernali organizzati da Milano e Cortina. Inizialmente le gare dovevano essere ospitate anche da Torino, ma l’altra sindaca pentastellata Chiara Appendino sei anni fa ritirò la candidatura del capoluogo piemontese, lamentando scarsa trasparenza in merito ai finanziamenti.

Eppure, Giuseppe Conte l’anno dopo parlò delle Olimpiadi invernali che si terranno tra due anni come di uno straordinario risultato frutto della compattezza dell’Italia per realizzare «un evento sportivo memorabile». Evidentemente, nel M5s in molti hanno cambiato idea, visto che pure Luigi Di Maio applaudì l’assegnazione dei Giochi invernali. Ora resta il rammarico, rimarcato da Matteo Renzi, che come Beppe Grillo ha apprezzato la cerimonia di apertura, parlando di un grande spettacolo che però poteva essere organizzato nella Capitale.