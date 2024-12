BEPPE GRILLO SUL CARRO FUNEBRE DEL M5S: “FATEVI UN ALTRO PARTITO CON UN ALTRO SIMBOLO. IO HO UNA NUOVA IDEA CHE…”

È stato fin troppo facile titolare sul fatto che Beppe Grillo “celebra” il funerale del M5s, ma del resto era l’intento del Garante da poco “sfiduciato” con i risultati dell’Assemblea Costituente voluta da Giuseppe Conte, per la quale l’Elevato ha preteso (come da ruolo che ancora gli compete fino al prossimo Congresso 5Stelle) la ripetizione del voto online nei prossimi giorni. A bordo di un carro funebre poco dopo le ore 11 ecco il video del “de profundis” di Grillo alla guida (eterodiretta) del Movimento 5Stelle, con attacco ferale contro il Presidente Giuseppe Conte, sempre più considerato e nominato “il Mago di Oz”.

Sondaggi politici 2024/ Forza Italia sopra 9% nel Cdx, Pd -6% da FdI: calo Conte-AVS preoccupa il campo largo

È un video lungo quello che Grillo “scodella” sulla propria pagina Facebook poco dopo le 11, un video dove spiega in sostanza che simbolo e nome del partito restano suoi nonostante il Movimento ormai sia in mano ad altri. «Il M5s è morto, stramorto, Conte ha tradito tutti i suoi valori in questi 3 anni», è il succo centrale del messaggio dell’ormai quasi ex Garante, una comunicazione durissima per esprimere la volontà (seppur non esplicitata) di voler impugnare statuto e simbolo costringendo allo svuotamento il M5s che ormai ha scelto di puntare sul futuro da lista progressista programmato da Giuseppe Conte con la (“Nova”) Costituente pentastellata. «Io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un’identità straordinaria»: nel complesso gioco di ironia e sarcasmo tipici di Grillo, il messaggio che passa è quello finale dove annuncia di avere una «nuova idea» che è pronto a svelare nei prossimi giorni, non appena saranno concluse le nuove votazioni da lui stesso imposte sulla Costituente. Invita a votare, ma subito dopo chiede anche di fare altro («andate a funghi») facendo ben comprendere di non essere interessato dall’esito: «Io non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no».

Sondaggi politici, la media/ Meloni in ‘panne’. Pd riduce a -6%: Centrodestra vince ancora sul ‘campo largo’

GRILLO VS CONTE (MA RASSEGNATO SULLA COSTITUENTE): “UN MAGO DI OZ CHE HA TRADITO I VALORI DEL M5S IN QUESTI 3 ANNI”

Beppe Grillo spiega nel dettaglio, sempre da sopra il carro funebre prenotato per l’occasione, come il vedere il simbolo del M5s in mano all’attuale dirigenza «dà un segno di disagio»: per questo la “proposta” è che i vari Conte e compagnia possano farsi un altro simbolo, «andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto». Secondo il Garante negli ultimi anni il suo ruolo è stato del tutto messo in disparte dalla nuova dirigenza, con proposte e riforme che sono state abortite da un “Mago di Oz” che «non si fa mai trovare, che non risponde». Davanti al fatto che nell’Assemblea Costituente sono state poste ben 20 domande sarebbe per Grillo la conferma del “fumo” gettato da Conte sui punti in realtà centrali di quelle votazioni, ovvero «quella di mandare via me, di fare due mandati, tre o quattro, e poi la situazione del presidente».

SINDACATO & POLITICA/ Landini non farà l’errore di Grillo: due partiti (Cgil & Pd) è meglio di uno

È un Grillo ottimista per finta, è in realtà rassegnato che anche la seconda votazione non avrà esito positivo per lui, ed è per questo che inizia a porre la sua ultima mossa di “impugnare” lo Statuto per costringere Conte, qualora volesse realmente far partire la nuova Costituente, a cambiare partito e simbolo. «Chissenefrega di Grillo, andiamo avanti» aveva detto la Presidente di Regione Sardegna Alessandra Todde, citata da Beppe nel video su Facebook e “sostenuta” nel perseguire tale obiettivo, «fatevi il vostro partito». Dal tetto dei due mandati alle scelte programmatiche sulle alleane (soprattutto nel Governo Draghi), Grillo si autoassolve mentre punta il dito contro Conte-Oz e contro la dirigenza che porterà il partito verso una nuova «lista progressista che ha tradito tutti i valori del M5s». Se non è il funerale dei 5Stelle, poco ci manca.