Beppe Menegatti e Francesco Menegatti marito e figlio Carla Fracci/ “Oggi sono una nonna felice”

Beppe e Francesco Menegatti sono rispettivamente il marito e il figlio di Carla Fracci. I due compaiono spesso insieme alla ballerina, anche in occasione di eventi pubblici ai quali Carla non disdegna di farsi accompagnare dagli uomini di casa. Lei e Beppe si sono conosciuti nei lontani anni Cinquanta, per poi sposarsi nel 1964. Al 1969 risale la nascita di Francesco, loro primo e unico figlio, desideratissimo da entrambi. Quello tra i due è un rapporto ancor oggi molto solido: “Ci amiamo come il primo giorno, e si discute anche come il primo giorno”, ha dichiarato scherzando l’étoile a Oggi è un altro giorno, il rotocalco in onda ogni pomeriggio su Rai1 in cui è stata ospite in compagnia del marito nel dicembre scorso.

Chi è Beppe Menegatti

Beppe Menegatti – all’anagrafe Giuseppe Menegatti – è nato a Firenze nel 1929, sette anni prima della moglie Carla Fracci. Regista teatrale, da giovanissimo ha seguito gli spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino, per poi conseguire una borsa di studio presso la prestigiosa Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma. A metà degli anni Cinquanta ha iniziato a collaborare con Luchino Visconti come assistente alla regia, per poi affiancare anche Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. In seguito, ha diretto in prima persona diverse opere, balletti e pièce per il teatro, tra cui – da segnalare – la prima italiana dello spettacolo Play di Samuel Beckett e quella di Maria di Isac Babel. Proprio in questo contesto ha conosciuto la sua attuale consorte.

Carla Fracci parla di suo figlio Francesco Menegatti

Al contrario dei genitori, Francesco Menegatti ha scelto di non inseguire una carriera nel mondo della danza o del teatro, anche se – in qualche modo – la sua professione ha comunque a che fare con l’arte. Il figlio di Carla Fracci, infatti, è un affermato architetto, oltre che un amorevole padre di famiglia, visto che ha avuto due figli – Giovanni e Ariele – da Dina Nencini, sua partner nella vita e nel lavoro. I due risiedono a Roma, anche se Francesco è spesso costretto a recarsi a Milano, dal momento che insegna al Politecnico. Menegatti junior si è laureato all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, per poi ottenere un Dottorato di ricerca. Dovendo fare spesso la spola tra Roma e Milano, Francesco ne approfitta per concedere a sua madre e a suo padre di vedere i nipotini: “Non mi sono rassegnata ad essere nonna, sono felice davvero di esserlo”, ha dichiarato la Fracci nel 2014 a Repubblica. Di suo figlio Francesco, invece, apprezza e ha sempre apprezzato la spiccata sensibilità: “L’ho portato con me in tournée finché ha iniziato la scuola. Si commuoveva assistendo a Giselle, dove la protagonista impazzisce e soccombe per amore, o davanti al balletto La strada, ispirato al film di Fellini. Restò talmente turbato dalla morte di Gelsomina, interpretata da me, che non volle più vedere balletti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA