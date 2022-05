Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ “Nostro figlio? Ci dissero di perderlo ma…”

BEPPE MENEGATTI E L’AMORE PER CARLA FRACCI

Beppe Menegatti è stato vicino fino alla fine alla moglie Carla Fracci. Marito e pigmalione, è stato l’uomo della vita della regina della danza. Sposati dal 1964, ma insieme da molto prima, hanno avuto un figlio, Francesco, nato cinque anni dopo le loro nozze. Aiuto-regista di Luchino Visconti, Menegatti è stato anche collaboratore di Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica, oltre che regista e artefice di molti personaggi e spettacoli della grande Étoile, da Medea a Turandot. «Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo», disse il marito di Carla Fracci a Repubblica dopo aver dato notizia della morte della moglie.

Era scosso, svuotato, ma commosso dall’amore che il mondo gli stava trasmettendo. «Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato».

BEPPE MENEGATTI, IL RETROSCENA SUL FIGLIO FRANCESCO…

La loro storia d’amore è durata 70 anni. Il primo incontro tra Beppe Menegatti e Carla Fracci avvenne dietro le quinte. L’ammirazione reciproca si trasformò poco a poco in sentimento. «Ho capito che quello era il momento della scelta che avrebbe segnato tutta la mia vita», disse nell’ottobre scorso al Fatto Quotidiano. Cinque anni dopo il matrimonio nacque il figlio Francesco. «Fare un figlio per una ballerina famosa era davvero contro corrente. Considerato dannoso per la carriera. Anche in questo Carla è stata molto forte. Tante persone, dalle quali poi mi sono poi guardato, ci avevano consigliato di perderlo. C’erano molti pregiudizi. Invece fu per noi la grazia di un qualche mondo superiore. Ha riempito ancora di più la nostra vita», disse Menegatti al Fatto quotidiano. Carla Fracci era speciale sotto diversi punti di vista per il merito. «Ogni ostacolo è stato per lei una nuova occasione. Carla amava la vita», ricordò il marito con quel velo di commozione che accompagna sempre i suoi ricordi dell’amore della sua vita.

