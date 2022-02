BERGAMO JAZZ 2022/ 17-20 marzo: il programma completo e gli artisti

La Fondazione Teatro Donizetti, con il Comune di Bergamo, presenta la 43a edizione di Bergamo Jazz Festival: un’edizione, organizzata in collaborazione con numerosi partner istituzionali e privati, che ritrova, dal 17 al 20 marzo 2022, la sua collocazione di calendario abituale. Il Festival, prestando sempre attenzione all’evoluzione della situazione pandemica e alle relative normative per fronteggiarla, si svolgerà al Teatro Donizetti, con le tre consuete serate in abbonamento, al Teatro Sociale e in altri luoghi della Città, inclusi spazi di particolare rilievo storico. Resta inalterata la sua vocazione internazionale e di prestigiosa vetrina del jazz nelle sue molteplici configurazioni, cui fa da collante uno degli elementi cardine di questa musica: l’improvvisazione. Dice in proposito Maria Pia De Vito, Direttrice Artistica di Bergamo Jazz, introducendo la nuova edizione del Festival: «L’appassionante traiettoria dei linguaggi che Bergamo Jazz dipana da sempre, continua i suoi percorsi e, con inarrestabile propulsione, propone ogni anno nuove sorprese. Le Americhe, l’Europa, l’Asia oggi si incontrano in modo sempre più liquido, con un sincretismo che non finisce di stupire ed interessare fasce diversificate di ascoltatori. Standards e new standards, elettronica, musica contemporanea, Afroamerica e Sardegna, Nordeuropa e melodia, poliritmie indiane, Brasile, improvvisazione radicale ed echi di danze. L’improvvisazione è il dialektos, o l’esperanto, della musica che ascolteremo». Saranno, quindi, quattro intense giornate con «giovani generazioni di musicisti caratterizzati da grande maestria strumentale, ispirazione da diversità di fonti; grandi maestri che si incontrano, offrendo, nella piena maturità della propria esperienza, esempi stellari di lirismo, di potenza espressiva che si sprigiona dalla inequivocabile unicità del proprio suono e dall’articolazione del proprio mondo compositivo e linguaggio improvvisativo».

Una parte considerevole del programma di Bergamo Jazz 2022 avrà come protagonista un simbolo delle molte anime del jazz di ieri e di oggi: il pianoforte. Ma non mancheranno specialisti di altri strumenti e aperture verso musiche solo apparentemente lontane dal mondo del jazz, con significative presenze anche di artisti europei e italiani e una cospicua componente femminile.

Jazz al Donizetti

Il Teatro Donizetti continua ad essere il cuore pulsante di Bergamo Jazz, con le sue tre serate in abbonamento amatissime dai bergamaschi ma anche da chi proviene da oltre regione e confine.

Dal 18 al 20 marzo (ore 21.00) sfileranno sul palco del teatro da poco riconsegnato al suo pubblico, dopo i lavori di restauro, nomi importanti del jazz delle due sponde dell’oceano. Si comincia venerdì 18 con il trio di uno dei pianisti più in auge del momento: Fred Hersch, coadiuvato per l’occasione dal contrabbassista Drew Gress e dal batterista Joey Baron, nonché da uno special guest di riguardo come Enrico Rava, già Direttore Artistico di Bergamo Jazz dal 2012 al 2015. A seguire un inedito quartetto capitanato dal batterista Jeff Ballard e comprendente il sassofonista Logan Richardson, il chitarrista Charles Altura e il bassista Joe Sanders. Una formazione che promette una musica aperta, una sorta di “fiera” dei suoni.

L’indomani, Bergamo Jazz potrà accogliere nuovamente Brad Mehldau, stella di primissima grandezza del firmamento pianistico mondiale, non solo jazzistico. Il musicista originario della Florida ha chiesto espressamente di essere l’unico set concertistico della serata in modo da poter regalare al pubblico del Donizetti una lunga, molto attesa, performance, dopo l’annullamento del concerto in trio del 2020 a causa del primo lockdown.

La voce sarà quindi al centro della serata finale del Festival, con, in apertura, il giovane talento Michael Mayo, già indicato da più parti come il nuovo Bobby McFerrin per via della sua inclinazione a mescolare jazz, soul e altro ancora. Nella seconda parte andrà in scena lo spettacolare progetto in salsa cubana “Viento y Tiempo” del pianista Gonzalo Rubalcaba e della cantante Aymée Nuviola, che assicurano un viaggio appassionante tra i suoni, i ritmi e i colori di una delle isole più musicali al mondo.

Jazz al Sociale

Due gli appuntamenti al Teatro Sociale di Città Alta, il primo dei quali, la sera di giovedì 17 marzo (ore 21.00), vedrà in azione dapprima il trio (con Matt Brewer al contrabbasso e Jeremy Dutton alla batteria) dell’acclamato pianista statunitense, di origini indiane, Vijay Iyer, figura preminente dello scenario jazzistico contemporaneo, e poi il quartetto del batterista Roberto Gatto. Per il musicista romano, sarà il debutto nelle vesti di leader al Festival, occasione per farsi ascoltare insieme a tre giovani talenti, il trombettista Alessandro Presti, il pianista Alessandro Lanzoni e il contrabbassista Matteo Bortone.

Domenica 20 (ore 17.00) i riflettori saranno invece puntati su Giornale di Bordo, superquartetto a mezza via tra jazz e world music che allinea i sardi Gavino Murgia (sassofoni), Antonello Salis (pianoforte, fisarmonica) e Paolo Angeli (chitarra sarda preparata) insieme al chicagoano Hamid Drake alla batteria.

Jazz in Città

Da anni ormai Bergamo Jazz occupa con i suoi suoni spazi prestigiosi della città, musei, piccoli teatri che grazie al Festival attirano nuovi visitatori e spettatori. New entry nel 2022, il Teatro Sant’Andrea, un gioiellino posto sotto l’omonima Chiesa di via Porta Dipinta, in Città Alta: qui risuoneranno, giovedì 17 alle ore 18.00, le prime note del Festival, grazie alla pianista greca Tania Giannouli, tra i più interessanti nuovi talenti del sempre vivace panorama musicale del Vecchio Continente.

Sabato 19, ore 11.00, l’Accademia Carrara farà da cornice alla solo performance della chitarrista americana Ava Mendoza, cultrice di sonorità avant-garde, mentre domenica 20 (ancora ore 11.00) la Sala di Porta Sant’Agostino, darà voce, sempre in tema di musiche fuori dagli schemi, al duo formato dal trombettista americano Rob Mazurek, uomo di punta delle avanguardie jazzistiche a stelle e strisce, e dall’italiano Gabriele Mitelli, che con il collega condivide anche la passione per sonorità digitali.

Sempre il 20, ma in Sala Piatti alle ore 15.00, ci si potrà immergere nella musica brasiliana con un omaggio ad Antonio Carlos Jobim reso dal Trio Correnteza, ovvero il clarinettista Gabriele Mirabassi, il chitarrista Roberto Taufic e la cantante Cristina Renzetti.

Due gli eventi in programma all’Auditorium di Piazza della Libertà, entrambi animati da compagini europee: venerdì 18 marzo (ore 17.00) con l’interessantissimo trio costituito dal chitarrista danese Jakob Bro, dal trombettista norvegese Arve Henriksen e dal batterista spagnolo Jorge Rossy; sabato 19 (ore 17.00) con il nuovissimo quintetto del violinista francese Régis Huby, forte del bassista connazionale Claude Tchamitchian, del trombettista inglese Tom Arthurs, del chitarrista scandinavo Eivind Aaarset e del batterista italiano Michele Rabbia.

Scintille di Jazz

Un piccolo Festival nel Festival: così è ormai riconosciuta la sezione “Scintille di Jazz”, uno spazio dedicato ad artisti emergenti curato da Tino Tracanna e ora sostenuto da Intesa Sanpaolo quale Special Partner. Si inizia giovedì 17 (ore 19.00), in un’altra nuova location del Festival, il Circolino di Città Alta, dove si esibirà il duo orobico chitarra-sax formato da Marco Pasinetti e dal veterano Guido Bombardieri, su musiche di Charles Mingus, tra i massimi compositori del jazz di tutti i tempi e stili.

Il giorno dopo ci si trasferirà allo Spazio Polaresco (ore 19.00) per il concerto del trombettista friulano Mirko Cisilino e del suo quintetto “Effetto Carsico”. Personalità affermata del nuovo jazz italiano è anche il clarinettista milanese Federico Calcagno, che sabato 19 (Daste, ore 19.00) guiderà un’altra formazione allargata, “The Dolphians”, in omaggio al grande polistrumentista Eric Dolphy.

Due i concerti al Dieci 10, ambedue alle 22.30: venerdì 18 con il trio del contrabbassista bergamasco Marco Rottoli, allargato al sassofonista Michele Polga, altro solista navigato; sabato 19 con il trio del sassofonista milanese Nicolò Ricci.

Around Bergamo Jazz: mostra fotografica e Incontri con le scuole

Bergamo Jazz è da tempo non solo concerti, ma anche iniziative dedicate ad altre arti e incontri didattici.

Nel solco dell’incontro fra arte della visione e arte del suono sarà la mostra Closed Session del noto fotografo statunitense Jimmy Katz, allestita all’Ex Chiesa della Maddalena: inaugurazione mercoledì 16 marzo alle ore 18.00. La mostra sarà poi visitabile dal pubblico nei giorni 17-20 marzo, 28 e 29 marzo, 26 e 27 marzo, 2 e 3 aprile, sempre dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Per la didattica, anche nel 2022 Bergamo Jazz, come consolidata tradizione, ospiterà all’Auditorium di Piazza della Libertà (con doppio turno alle ore 9.00 e alle ore 11.30) gli incontri con le scuole a cura di CDpM Europe, rivolti agli allievi delle scuole primarie e secondarie. Ai primi sarà specificatamente dedicato l’incontro di mercoledì 16, ispirato al celebre libro di Rudyard Kipling Il Libro della giungla, con la voce narrante dell’attore Oreste Castagna. Le composizioni originali, scritte da Caterina Comeglio, saranno eseguite, oltre che dalla stessa autrice e cantante, da Gabriele Comeglio (clarinetto), Sara Collodel (banjo), Claudio Angeleri (pianoforte), Marco Esposito (basso elettrico) e da Matteo Milesi (batteria).

I successivi incontri, in programma da giovedì 17 a sabato 19, avranno come filo conduttore la figura e la musica di Gianluigi Trovesi, eccellenza del jazz non solo bergamasco. L’opera del polistrumentista di Nembro sarà al centro di una disamina di una attenta disamina, anche grazie all’esecuzioni di musiche che ne testimoniano l’originale percorso creativo. A interpretarle, con lo stesso Trovesi in campo, saranno Claudio Angeleri (pianoforte), Nicholas Lecchi e Enrico Bono (sax e flauto), Alessia Marcassoli (voce), Pietro Berti (chitarra), Marco Esposito e Chiara Arnoldi (basso), Lorenzo Beltrami e Matteo Milesi (batteria e percussioni). Sono previsti anche interventi del musicologo Maurizio Franco.

Gli incontri, per gli Istituti Scolastici che lo vorranno, potranno essere seguiti anche su piattaforma ZOOM appositamente creata.

Itinerario nell’acqua

“Itinerario nell’acqua” è una nuova iniziativa di Bergamo Jazz, realizzata in collaborazione con UniAcque, società che si occupa del servizio idrico della Provincia di Bergamo e importante partner della Fondazione Teatro Donizetti. In occasione dei concerti di sabato 19 all’Accademia Carrara e di domenica 20 alla Sala Porta Sant’Agostino, si potrà partecipare a un vero e proprio itinerario dell’acqua che si sviluppa in Città Alta su un tratto di strade e viuzze di circa 3 km. Partenza alle ore 9.00 da Colle Aperto e arrivo al Serbatoio di Sant’Agostino. 15 le tappe identificative del giro all’interno delle Mura: cisterne, fontane, lo storico lavatoio di via Mario Lupo.

Evento Speciale / International Jazz Day

Previsto inizialmente per settembre 2021 e annullato a causa del maltempo, si terrà sabato 30 aprile (ore 15.00), in concomitanza con l’International Jazz Day patrocinato dall’UNESCO, l’Evento Speciale alla Sorgente Nossana di Ponte Nossa, una delle sorgenti di UniAcque.

Nell’occasione, il pubblico, raccolto nel prato sovrastante la sorgente, potrà ascoltare il trio di clarinetti NRG Bridges, formato da Gianluigi Trovesi, il più internazionale dei jazzisti orobici, originario proprio della Val Seriana, e dai più giovani colleghi di strumento Andrea e Adalberto Ferrari.

Prima del concerto di NRG Bridges sarà possibile partecipare a visite guidate alla Sorgente Nossana accompagnati da personale di UniAcque, a gruppi di massimo 15 persone con partenza ogni 15 minuti dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Jazz Pills

“Jazz Pills” è il nome della rassegna organizzata da DOC Servizi e Spazio Polaresco in collaborazione con Bergamo Jazz: uno sguardo alle tendenze del jazz più inclini alla sperimentazione. Iniziata tra novembre e dicembre con i concerti del duo Massimiliano Milesi – Giacomo Papetti e di Rosa Brunello, la rassegna proseguirà a cadenza mensile sino al mese di maggio con i seguenti concerti: “The Last Coat of Pink”, omaggio ai Pink Floyd offerto dal trio della cantante Katya West, del tastierista Alberto Dipace e del bassista Danilo Gallo (21 gennaio); Anais Drago “Solitudo”, per solo violino, voce ed elettronica (18 febbraio); Mirko Cisilino “Effetto Carsico”, nell’ambito di “Scintille di Jazz” (18 marzo); duo Tino Tracanna – Francesco D’Auria, sax e percussioni (9 aprile); duo Francesca Remigi – Federico Calcagno, batteria e clarinetto (20 maggio).

Bergamo Jazz Festival Green

Il sodalizio tra Bergamo Jazz e UniAcque si congiunge idealmente allo spirito ecosostenibile che il Festival ha abbracciato attivamente – oltre che con l’adesione al progetto Green Friendly Event del Comune di Bergamo – con l’entrata in Jazz Takes The Green, la rete nazionale di 20 festival verdi che, a sua volta, fa capo all’associazione I-Jazz, una delle colonne portanti della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano.

Gli aderenti a Jazz Takes The Green si sono dati l’obbiettivo di favorire la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), tra i quali figurano: riduzione del consumo di risorse naturali e dei consumi energetici; mobilità sostenibile; gestione rifiuti; eliminazione dell’uso della plastica; utilizzo di allestimenti scenici creati con materiali ecocompatibili. Non ultima, la scelta delle location in cui si svolgono i concerti.

App Bergamo Jazz

In collaborazione con Mango Mobile Agency, Bergamo Jazz ha realizzato una App gratuita, utilizzabile sia con sistema Android che con Iphone. La App consente di accedere al programma del Festival e alle schede dei singoli eventi. Si possono anche avere informazioni di biglietteria ed è disponibile una mappa delle location. Inoltre, agli utenti vengono inviate notifiche con aggiornamenti in tempo reale e gli alert relativi ai concerti inseriti nei Preferiti. La App è anche dotata di una sezione denominata Campaign, grazie alla quale gli abbonati ricevono notifiche sullo stato del proprio abbonamento.

Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival ringraziano per il sostegno: Regione Lombardia, Allianz (Main Partner), Camera di Commercio, Intesa Sanpaolo, UniAcque, A2A Ambiente, Studio Avvocato Vincenzo Coppola, ATB

Communication partner: NT Next Evolving Communication

Partner: Accademia Carrara, Lab80, Fondazione MIA, CDpM Europe, CUT Bergamo, Nutopia, Dieci 10, Cooperativa Città Alta, DOC Servizi

CALENDARIO VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Rinnovo abbonamenti: dal 25 gennaio al 4 febbraio 2022

Nuovi abbonamenti: dall’8 febbraio 2022

Concerti fuori abbonamento a pagamento: dal 25 gennaio 2022

Biglietti singole serate al Teatro Donizetti: dal 15 febbraio 2022

PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 32 a 80 Euro, ridotti da 26 a 64 Euro

Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 15 a 38 Euro, ridotti da 12 a 30 Euro

Concerti fuori abbonamento: biglietto intero da 5 a 8 Euro

Concerto al Teatro Sociale del 17 marzo: biglietto intero 19 Euro, ridotto 15 Euro

Concerto al Teatro Sociale del 20 marzo: biglietto intero 15 Euro, ridotto 11 Euro

La riduzione per biglietti e abbonamenti al Teatro Donizetti è valida per i giovani under 30.

La riduzione sui biglietti per i concerti al Teatro Sociale è valida per giovani under 30 anni, abbonati concerti al Teatro Donizetti, soci Jazz Club Bergamo, LAB 80 e CDpM Europe.

Concerto all’Accademia Carrara del 19 marzo: biglietto ingresso al museo

Concerti di “Scintille di Jazz”: Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti contattando direttamente la location dell’evento.

Concerto alla Sorgente Nossana del 30 aprile: ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Mostra fotografica di Jimmy Katz: ingresso gratuito senza prenotazione

INFORMAZIONI BIGLIETTERIA

c/o TEATRO DONIZETTI

Piazza Cavour, 15

Tel. 035.4160 601/602/603

E-mail biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org



