Yusmary Ruano e Celine sono la ex fidanzata e la figlia di Gué Pequeno. Un grande amore quello nato tra i due che li ha portati a diventare genitori nel 2021 della piccola Celine, la prima figlia del rapper. Proprio Gué Pequeno, in una bella intervista rilasciata qualche tempo fa a Deejay chiama Italia, ha parlato della piccola di casa, spiegando che dopo un anno e due mesi ancora non parla e che ripete spesso “agua” (acqua in spagnolo, ndr)”. Non solo, il rapper ha anche confessato di avere avuto un dibattito con l’ex compagna per la scelta del nome della piccola: “c’è stato uno scontro con la mamma per il nome, alla fine l’ho spuntata io. L’ho chiamata Celine: Celine Fini, un nome fine e anche un po’ artistico”.

Alla fine però il rapper l’ha vinta, visto che è riuscito a chiamare la prima figlia Celine; una figlia con cui ha un rapporto bellissimo. “È molto piccola, dice solo una parola e tra noi non c’è ancora una vera e propria interazione” – ha sottolineato il rapper.

Gué Pequeno, la fine della storia d’amore con la sua ex dopo la nascita della figlia: perché è finita?

Il rapporto di Gué Pequeno con Yusmary Ruano e Celine, ex fidanzata e figlia, è ottimo anche se l’amore tra i due è terminato poco dopo la nascita della prima figlia. Una storia durata all’incirca tre anni quella tra il rapper e la ex modella e vocalist che hanno sempre vissuto il loro amore lontano dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato del rapper, ma anche della ex compagna con cui oggi sono in buonissimi rapporti anche per il bene della figlia.

“Io e lei siamo due ex, la nostra storia è finita. Restiamo in ottimi rapporti anche se siamo genitori divisi, lo facciamo per il bene della bambina” – ha dichiarato proprio Guè ospite di Deejay Chiama Italia confermando così le voci.