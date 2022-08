Berge al Milan?/ Calciomercato, il mediano dello Sheffield costa meno di Onyedika

Calciomercato news, portare Berge al Milan è più semplice che per Onyedika

Il calciomercato estivo terminerà solo alla fine del mese e ci sono quindi ancora ampi margini perchè si possa concretizzare l’arrivo di Sander Berge al Milan. I dirigenti dei rossoneri sono alla ricerca di rinforzi utili per l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli e, oltre ad un difensore centrale, sarebbe il caso di aggiungere alla rosa anche un nuovo centrocampista specie se si considera il vuoto lasciato da Franck Kessie, passato al Barcellona a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto.

Il nome caldo in orbita milanista in questo senso sembrava quello di Raphael Onyedika del Midtjylland ma l’operazione per arrivare al giovane mediano sarebbe stata frenata dall’elevata richiesta dei danesi per il cartellino del ventunenne e per questa ragione Massara e Maldini starebbero prendendo in considerazione il profilo di Sander Berge, attualmente sotto contratto con lo Sheffield United fino al giugno del 2024.

Calciomercato news, Sander Berge al Milan per completare il centrocampo

Le chances di vedere Sander Berge al Milan entro questa sessione estiva di calciomercato potrebbero aumentare nel corso della settimana. Il ventiquattrenne norvegese sarebbe il mediano da alternare nel mezzo anche se la trattativa è appena cominciata. Nella passata stagione con la maglia dei biancorossi Berge è stato in grado di collezionare 6 reti e 4 assist vincenti in 34 apparizioni complessive tra campionato, play off ed FA Cup.

