Berlino, auto su folla: 4 morti, anche neonato/ Polizia “Incidente, non è terrorismo”

Torna il terrore in Germania. Un’auto a velocità folle è piombata sulla folla a Berlino investendo alcuni pedoni che si trovavano su un marciapiede. È successo sulla Invalidenstrasse, al centro di Berlino. Il bilancio provvisorio è di almeno quattro persone morte, tra cui un neonato. Sotto choc la madre del bambino morto che, come il suo secondo figlio, è rimasta illesa nell’incidente. Diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, tra cui il conducente della Porsche. Secondo quanto riportato dal Berliner Zeitung online, l’incidente si è verificato all’interno del distretto di Mitte, il quartiere più centrale della capitale tedesca. Più precisamente tra Invalidenstrasse e Ackerstrasse. Il timore subito dopo la notizia è stato quello di un attentato di matrice terroristica, del resto non mancano i precedenti, anche in Germania. Ma allo stato attuale delle indagini, conferma il sito tedesco, la polizia esclude che si sia trattato di un attacco terroristico. «Riteniamo si tratti di un incidente stradale», ha dichiarato un portavoce della polizia.

BERLINO, AUTO SU FOLLA: 4 MORTI, ANCHE NEONATO

Secondo una prima ricostruzione di quello che sembra essere a tutti gli effetti un incidente stradale, e non un attacco terroristico, il conducente della Porsche ha perso il controllo dell’auto finendo sul marciapiede. I soccorsi sono stati subito allertati. La prima chiamata è scattata alle 19.09 dopo che l’auto è piombata sulla folla. Sul posto sono subito accorsi 40 uomini tra agenti e vigili del fuoco. La zona è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni. A bordo dell’auto, un suv Porsche, vi erano due persone adulte, un uomo e una donna, e una bambina. Dai primi rilievi pare che la vettura stesse percorrendo la strada grande velocità quando improvvisamente ha sbandato finendo sul marciapiede e sui pedoni, prima di schiantarsi contro un muro. Anche i vigili del fuoco di Berlino parlano, in un tweet, di un grave incidente stradale dando conto poi degli interventi sul posto. Come si vede dalle immagini, l’auto ha anche divelto pali stradali e segnaletica. La polizia comunque ha anche avviato le indagini per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.

#Berlin #Mitte – Pkw rast mit hoher Geschwindigkeit in eine Personengruppe auf Gehweg, 4 Menschen, darunter ein Kleinkind, werden dabei getötet, 2 weitere Personen verletzt pic.twitter.com/XoPgHi6KVK — Polizeireporter-BM (@PolReporter) September 6, 2019





